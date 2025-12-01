勞動基金10月賺逾3000億元 再創單月歷史新高

勞動基金10月大賺3006億元，再創單月新高(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕全球金融市場10月持續上漲，帶動勞動基金帳面收益持續走揚，截至114年10月底整體勞動基金單月大賺3,006億元，續破單月歷史新高，超越今年8月單月大賺2778億元的紀錄。累計今年以來，帳面收益已達8,595億元，收益率達12.46％。各大基金的績效以舊制勞退基金報酬率達18.55％最為亮眼，勞保基金也達12.56％。

勞動基金運用局今(1)日公布整體勞動基金最新績效，截至114年10月底，整體勞動基金規模為7兆5,646億元，收益數為8,595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3,006億元。各基金表現方面，多有二位數報酬率，新制勞退基金規模為 4 兆 9,880 億元，收益率11.82％；舊制勞退基金規模為 1 兆 469 億元，收益率 18.55％；勞保基金規模為 1 兆 2,909 億元，收益率 12.56％；就保基金規模為1,789 億元，收益率 0.11％；勞職保基金規模為 370 億元，收益1.56％；積欠工資墊償基金規模為 229 億元，收益率為 10.69％。

勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，但美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。國內方面，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動臺灣加權指數穩步上揚。

勞動基金運用局強調，今年以來儘管金融市場波動劇烈，勞動基金仍持續追求穩定表現，以長期成果來看，近10年平均收益率為7.76％，國保基金近10年平均收益率為8.25％，投資績效穩健。

