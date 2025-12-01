勞動基金10月賺3006億 單月新高

勞金局副局長劉麗茹表示，10月延續AI熱潮，科技類股及AI概念股強勢，勞動基金創下歷史單月收益新高。（本報資料照片）

10月延續AI熱潮，金融市場呈現上行格局，勞動基金10月單月收益3006億元，創下單月收益新高，截至114年10月底，整體勞動基金規模7兆5646億元，收益數8595億元，收益率為12.46％。不過，勞動基金運用局分析，11月市場波動幅度高，股市下跌，初估勞動基金11月單月收益持平，小賺或小賠機率較高。

勞金局昨公布勞動基金最新績效，截至今年10月底，新制勞退基金規模4兆9880億元，收益率11.82％，收益數5589.1億元，若以參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶計算，平均每位勞工可分紅約4.3萬元。舊制勞退基金規模1兆469億元，收益率18.55％；勞保基金規模1兆2909億元，收益率12.56％；就保基金規模1789億元，收益率0.11％；勞職保基金規模370億元，收益率1.56％；積欠工資墊償基金規模229億元，收益率10.69％。

勞金局副局長劉麗茹表示，10月延續AI熱潮，科技類股及AI概念股強勢，金融市場呈現上行格局，勞動基金10月單月收益達到3006億元，創下歷史單月收益新高，單月收益也是首次超過3000億元。但11月金融市場波動幅度相當大，加上國內外股市下跌，債則是微幅上漲，初估11月單月收益持平機率比較高。

此外，美國關稅衝擊持續，勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計指出，共456家、9153人實施，較2周前增加697人，其中369家、8186名因美國對等關稅而實施，也較2周前增加656人。

今年下半年減班休息人數首次在11月3日出現下降，總人數為8331人，後續攀升至11月17日的8456人，至本期突破9000人。

勞動部條平司長黃琦雅說明，本期實施減班休息人數增加697人，是因3家規模超過150人企業通報實施，分別為機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業，均表示受美國關稅影響訂單而實施減班休息。