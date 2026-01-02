勞動基金114全年收益可望破兆 再創新高

（中央社記者吳欣紜台北2日電）最新勞動基金運用績效顯示，114年截至11月底收益數為新台幣9762億元，收益率為14.10%。勞動部勞動基金運用局今天表示，12月金融指數小幅上揚，預估全年收益數可再創新高。

勞動基金運用局公布整體勞動基金最新績效，114年截至11月底，整體規模為7兆6951億元，收益數為9762億元，收益率為14.10%，11月單月收益為1168億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹向媒體表示，11月國內外股市回檔修正，雖有另類資產小幅度上揚，但仍有匯率問題，即便股市回歸回檔態勢，但仍有一些其他因素，因此11月單月收益數還有1168億元。

劉麗茹表示，勞動基金是從各方項目投資累積而成，以長期成果來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為7.91%，國保基金近10年多平均收益率也有8.29%，投資績效穩健。

另外，若單純比較台股部位，劉麗茹指出，勞動基金不論自營或委外，目前投資在台股績效約39.39%，同期台股大盤為19.93%。

雖然12月詳細投資收益數據還未出爐，但劉麗茹說，12月相關金融指數股或債都小幅度上揚，台股稍微多一些，台股去年報酬率達25.7%，尤其12月單月上漲4.84%，漲幅比國外高。

劉麗茹說，預估114年全年收益數可望比113年的1兆428億元還多，會續創新高。（編輯：管中維）1150102