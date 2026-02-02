勞動基金114年大賺1兆1177億元 逾半來自台股

（中央社記者吳欣紜台北2日電）勞動基金114年大賺新台幣1兆1177億元創下歷年新高，勞動部勞動基金運用局今天表示，整體勞動基金有21%配置台股，而114年整體收益數有逾50%來自台股。

114年勞動基金投資績效出爐，全年度整體勞動基金大賺1兆1177億元，收益數打破113年最高紀錄，也是連續兩年收益數破兆元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹分析，114年上半年雖然受美國關稅影響，但後續趨於明朗化，加上台灣的半導體及電子產業在全球供應鏈具有相當關鍵地位，相關類股表現好，對整體勞動基金貢獻大。

根據統計，整體勞動基金114年有21%配置台股，而114年整體勞動基金收益數有逾50%來自國內股市。

劉麗茹強調，勞動基金仍須以長期及穩健的角度，去從事對於股票、債券等各種不同的投資類別來進行投資。

另外，勞動基金運用局公布新制勞退基金十大持股，台積電仍位居第1，占比31.96%，其次依序為台達電6.34%、鴻海4.33%、聯發科3.91%、奇鋐2.74%、台光電子2.41%、富邦金2.10%、國泰金1.99%、健策精密工業1.86%、金像電子1.78%。（編輯：管中維）1150202