勞動基金2025年前11月大賺9762億 勞退新制「每人平均分紅5萬元」

台股在2025年繳出漂亮成績單，指數上漲近6000點，也帶動整體勞動基金效益衝高，統計2025年前11月收益數達9762億元，收益率14.10%，估計2025年全年可望破兆元；因此，其中新制勞退基金前11月累計賺6511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。

2026年開工第一天，勞動基金運用局也公布勞動基金最新績效，截至去年（2025年）11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元。

勞金局說明，台股去年11月因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅亦有所收斂。

新制勞退基金方面，目前規模為5兆1006億元，前11月累計收益金額達6511.7 億元，收益率為13.7％。若以目前參與收益分配的1292萬個有效帳戶計算，平均每位勞工的帳面分紅已增加至5.04萬元。勞金局提醒，雖然個別勞工會因提繳金額與累積時間長短而有分配差異，但整體獲利表現相當穩健。

此外，舊制勞退基金表現最為突出，前11月收益率達 20.07％，收益數為 1833.8億元。勞保基金同樣表現不俗，規模成長至1兆2943億元，收益率為 13.41％。

