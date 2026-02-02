勞動基金2025年大賺1.1兆 新制勞退分紅逾5.7萬雙創歷史新高

勞動基金運用局今(2)日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率16.06％，再創歷史新高紀錄。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕台股2025年12月以改寫歷年最大漲點與漲幅紀錄封關，勞動基金全年績效亦破歷史紀錄。勞動基金運用局今(2)日公布勞動基金2025年全年大賺1兆1177億元，收益率為16.06％，再創歷史新高紀錄。各大基金全年報酬率持續衝高，舊制勞退基金飆至22.53%表現最佳；收益率15.60%的新制勞退基金，更大賺7469億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工2025前帳面可分紅數達5萬7810元。

整體勞動基金截至2025年12月底止規模達7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06％，12月單月獲利1415億元。若加計受託管理的國民年金保險及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高，收益率為16.02％。

各主要基金去年都有亮眼表現，新制勞退基金規模達 5 兆 1795 億元，收益率15.60％；舊制勞退基金規模為 1 兆 658 億元，全年收2057.1億元；勞保基金規模為 1 兆 3035 億元，收益率 15.57％，全年收益1598億元；就保基金規模為 1825 億元，收益率 1.44％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099 億元，收益率為 15.52％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 268 億元，收益率為 15.41％。

勞動基金運用局指出，2025年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價也震盪劇烈，導致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動，地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度；臺股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

去年勞動基金全年表現亮眼，展望今年，運用局表示，臺灣供應鏈競爭仍具優勢，但仍要關注關稅政策及地緣政治風險。 將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

