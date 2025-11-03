勞動基金9月賺2167億 10月會更好
9月金融市場漲勢持續，勞動基金運用局昨公布報告顯示，規模7兆4399億元的勞動基金截至今年9月底，收益數為5588億元，最新出爐9月單月收益2167億元，創下第4高的紀錄。勞金局並指出，10月國內、外股市表現佳，估10月收益很可能比9月更好，有機會登上單月收益前3高紀錄。
勞金局3日公布勞動基金最新績效顯示，截至今年9月底，整體勞動基金規模7兆4399億元，收益率8.14％，收益數5588億元。其中新制勞退基金規模4兆9153億元，收益率7.69％，收益數3620.4億元，若以參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2.8萬元。
此外，舊制勞退基金規模1兆393億元，收益率12.57％；勞保基金規模1兆2484億元，收益率7.95％；就保基金規模1771億元，收益率-0.45％；勞職保基金規模376億元，收益率1.40％；積欠工資墊償基金規模222億元，收益率7.06％。
針對9月市場表現，勞動基金運用局說明，美國聯準會如預期降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍具韌性，推升美股主要指數上揚，而國內科技股及AI相關類股表現持續推升台灣加權指數，整體而言，9月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆及科技股表現，金融市場延續前月漲勢。
展望未來，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，10月國、內外股市表現均佳，國外股票市場漲幅2至3％，台股10月則是單月漲9％，初估10月單月收益有很大機會比9月來得高，有望創下單月收益前3名的紀錄。
不過勞金局強調，未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨影響，且美中貿易衝突再起顯示美國關稅政策變數仍大。此外，地緣政治衝突頻仍，也為金融市場增添潛在風險，勞金局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。
其他人也在看
巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」
「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第......風傳媒 ・ 1 天前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
台股衝三萬點不是夢？專家揭55%股票還在睡 本週緊盯這3族群將井噴?
台股在10月狂飆超過千點後，本週（11月首週）即將迎來關鍵的多空分水嶺。專家提醒，「光輝十月」結束後，外資與投信雙雙轉為保守，市場進入高檔震盪期，但AI、PCB、航運三大族群仍是盤面焦點。分析師指出，本週指數預期將在27,400點至28,400點之間區間震盪，投資人應留意美國聯準會（Fed）12月政策訊號、川習會後的中美關稅變化，以及AI資本支出帶來的台股外溢效應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台積電逆轉收紅撐盤 台股再創收盤高點 /中工遭寶佳狙擊 九成質押成最大隱憂/高盛喊買奇鋐雙鴻 散熱族群全面沸騰｜Yahoo財經掃描
美股周五延續多頭格局，四大指數全面收紅。道瓊指數上漲0.09%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數上揚0.61%，費城半導體指數漲0.18%。亞馬遜第三季財報亮眼、雲端業務年增20%，並上修年度資本支出，引領科技股氣勢回升；蘋果雖預告iPhone銷售優於預期，但庫克示警供應緊俏，股價小跌。另一方面，Fed官員對降息態度轉趨謹慎，壓抑盤中漲勢。台積電ADR小跌近1%，反映外資對晶片產業短線觀望。 亞股今日普遍走揚，日股因日本逢「文化日」休市，韓股持續走高勁揚逾2%，並首度站上4200點；港股走強，上證指數小幅上漲。 台股今（3）日開高震盪，尾盤在台積電(2330)強勢翻紅拉抬下收高101.24點至28,334.59點，改寫收盤新高，成交金額達5,632億元。權王台積電盤中回測1,500元後尾盤強拉至1,510元作收；AI與記憶體族群延續強勢，南亞科(2408)、力積電(6770)交投熱絡；PCB族群台光電(2383)、欣興(3037)、金像電(2368)齊創波段新高；軍工股雷虎(8033)攻上漲停。盤面資金持續活絡，指數雖震盪但多頭氣勢延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 20 小時前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 16 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
國巨一小時吸金百億漲半根 分析師續看多：拉回就要買
被動元件大廠國巨（2327）上周舉行第三季法說，今（3）日強勢飆漲，不僅股價拉出半根，再度觸及分割後新高價262元。資深證券分析師謝明哲表示，在併購題材、法說報喜之下，國巨後續仍有空間，應適度建立部位，或待股價回測至月線位置再行布局。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
揭全球股市「關鍵五國」還沒漲完！謝金河曝1事：相信台灣的人有福氣
全球股市10月底收月線後，由半導體驅動的力量席捲世界。財信傳媒董事長謝金河發文指出，「晶片力就是國力」，表示今年表現最亮眼的市場幾乎都屬於半導體核心國家，其中南韓股市漲幅超過70%勇奪全球冠軍，日本日經指數衝破5萬點，台灣加權指數也名列前段班，並曝光半導體關鍵五國。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
美元指數強逼近100 新台幣再貶快見30.8元
[NOWnews今日新聞]美元續強，美元指數一度來到99.84，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（3）日早盤再貶至30.79元，貶值4.1分，目前在30.78元盤整。美國聯準會（Fed）釋鷹，1...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
曾看衰美元「巴菲特滿手現金」等啥？外媒：等1時機
政治中心／李汶臻報導擁有超過80年投資經驗，憑藉精準且獨到的投資眼光，被封為美國投資界傳奇人物的「股神」巴菲特（Warren Buffett），2025年5月在旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上，罕見對美國貿易政策提出批評，質疑美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策將影響市場，導致美元持續衰弱，他當時也對美元前景提出警告，這番話被外界解讀為「看衰美元」。但最新消息指出，巴菲特近來滿手美金，金額再創新高，達3817億美元（約11.7兆元新台幣），讓不少投資人好奇：「巴菲特到底在等什麼？」。民視財經網 ・ 1 天前
謝金河點「關鍵5國」 直指記憶體還沒漲完
[NOWnews今日新聞]在AI浪潮推波助瀾下，全球股市寫下光輝燦爛10月，台股本月上漲2412.81點或9.34%，月K連6紅。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，當前全球股市走勢正在驗證一件...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股多空交戰！這檔「Q3獲利年增205%」成交量爆16萬張…它量價齊揚漲半根 網：賭10月營收？
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（3）日台股加權指數收28,334.59點，漲101.24點，漲幅0.36%，觀察今日盤後個股成交量排行前五名，南亞科（2408）受惠於第...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 1 天前