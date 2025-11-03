勞動基金9月賺2167億 10月會更好

勞動基金運用局3日公布報告，9月勞動基金單月收益2167億元，創下第4高的紀錄。（本報資料照片）

9月金融市場漲勢持續，勞動基金運用局昨公布報告顯示，規模7兆4399億元的勞動基金截至今年9月底，收益數為5588億元，最新出爐9月單月收益2167億元，創下第4高的紀錄。勞金局並指出，10月國內、外股市表現佳，估10月收益很可能比9月更好，有機會登上單月收益前3高紀錄。

勞金局3日公布勞動基金最新績效顯示，截至今年9月底，整體勞動基金規模7兆4399億元，收益率8.14％，收益數5588億元。其中新制勞退基金規模4兆9153億元，收益率7.69％，收益數3620.4億元，若以參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2.8萬元。

此外，舊制勞退基金規模1兆393億元，收益率12.57％；勞保基金規模1兆2484億元，收益率7.95％；就保基金規模1771億元，收益率-0.45％；勞職保基金規模376億元，收益率1.40％；積欠工資墊償基金規模222億元，收益率7.06％。

針對9月市場表現，勞動基金運用局說明，美國聯準會如預期降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍具韌性，推升美股主要指數上揚，而國內科技股及AI相關類股表現持續推升台灣加權指數，整體而言，9月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆及科技股表現，金融市場延續前月漲勢。

展望未來，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，10月國、內外股市表現均佳，國外股票市場漲幅2至3％，台股10月則是單月漲9％，初估10月單月收益有很大機會比9月來得高，有望創下單月收益前3名的紀錄。

不過勞金局強調，未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨影響，且美中貿易衝突再起顯示美國關稅政策變數仍大。此外，地緣政治衝突頻仍，也為金融市場增添潛在風險，勞金局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。