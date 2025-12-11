勞動巡迴列車抵麥寮高中！ 洪部長劉建國強化青年勞動保障

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】114年度深植勞動概念—校園巡迴列車」今(11)日來到雲林麥寮高中，由勞動部洪申翰部長、立委劉建國出席，透過兒童劇與互動問答，向百位學生宣導職場安全、勞動權益及生涯規劃，強調從校園扎根勞動教育，讓青年未來更有保障與競爭力。

114年度深植勞動概念—校園巡迴列車」來到雲林麥寮高中。(記者廖承恩翻攝)

勞動巡迴列車活動，由勞動部與麥寮高中共同主辦，吸引百名學生參加。活動以兒童劇《打工完全攻略》為核心，將求職陷阱、勞動契約、工時規範及職場安全議題，以生動活潑的方式呈現，讓學生在輕鬆氛圍中理解重要勞動觀念。

戲劇互動教學活化勞動教育，學生立即吸收實用知識。(記者廖承恩翻攝)

洪申翰部長表示，勞動教育必須向下扎根，年輕世代若能在校園階段理解基本權益與安全知識，未來進入職場便能自信保護自己。透過互動問答及角色扮演，學生能即時將所學與生活連結，形成實際行動力。

活動以兒童劇《打工完全攻略》呈現求職陷阱、勞動契約及職場安全，學生在輕鬆氛圍中學習勞動觀念。(記者廖承恩翻攝)

立委劉建國指出，麥寮地區工業發達，學生未來進入製造、工程及綠能產業的機會高，更應在校園階段具備職場安全與勞動權益觀念。他強調，「懂得保護自己的人，才能在職涯走得長遠。」職場安全、工時規範、契約知識若提前掌握，可大幅降低職場風險。

學生未來進入產業機會高，校園階段應學職場安全與勞動權益。(記者廖承恩翻攝)

劉建國進一步分享他在立法院推動的青年勞動政策，包括基本工資連年調升、強化職場安全法規、青年就業與產學合作、職訓資源優化，以及提升勞動資訊透明度。他指出，青年是國家最寶貴的資產，「政府要從校園開始，保障青年職涯安全與發展空間。」

活動現場，師生熱烈互動，學生踴躍回答問題並分享對打工經驗的理解，現場笑聲與掌聲交織，氣氛溫暖而充滿力量。透過生動戲劇與互動教學，勞動教育不再枯燥，學生也能即時吸收實用知識。

活動圓滿落幕，洪部長及劉委員共同呼籲，勞動觀念扎根越早，青年未來職涯選擇越多。巡迴列車將持續走進校園，讓更多學生理解勞動權益，掌握職場安全，為人生與職涯奠定穩固基礎。