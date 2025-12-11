勞動巡迴列車 麥寮高中啟動

勞動部推動的「一一四年度深植勞動概念─ 校園巡迴列車」昨（十一）日來到雲林縣麥寮高中，引導學生認識勞動權益、職場安全與生涯規劃。

活動由勞動部與麥寮高中共同舉辦，吸引上百位學生參與。勞動力部長洪申翰、立法委員劉建國、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、麥寮高中吳政憲校長、林麗秋家長會長、雲林縣議員蔡永富、顏嘉葦、許留賓議員助理雲林產業總工會理事長林志玩、台塑全國聯合會理事長林永澤、六輕聯合會理事長林宇哲及所有六輕工會理事長一同共同啟動「勞動巡迴列車」，象徵將勞動權益知識深植校園行動。

洪申翰部長表示透過劇團的演出，不僅將正確的職場觀念與權益保護知識傳遞給下一代，並與在校師生一同欣賞兒童劇團演出「打工完全攻略」，透過生動活潑的戲劇表演形式，讓年輕學子能注意到求職的陷阱，也可以輕鬆掌握基本勞動平權概念，現場結合有獎徵答更得到學生熱烈的迴響。

立委劉建國指出，台灣產業正快速轉型，AI、智慧製造、綠能、工程及傳統產業升級都需要具備專業能力與安全意識的青年。他表示，麥寮地區擁有重要工業與製造能量，學生未來進入相關產業的可能性高，更需要在校園階段就具備職場安全與權益觀念。

劉建國致詞時強調，勞動教育對青年而言非常關鍵，因為「懂得保護自己的人，才能在職涯走得長遠」。他指出，職場安全、工時規範、勞動契約等觀念，若能在學生時期就被理解，將有助於避免日後工作上遇到風險。最後並感謝勞動部與麥寮高中共同推動勞動教育帶入校園，並表示「勞動觀念扎根越早，青年未來就越有選擇」透過巡迴列車的方式，讓更多年輕人具備正確的勞動知識，為人生與職涯打下穩固基礎。