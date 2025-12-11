勞動教育列車前進雲林 學生從話劇認識勞動權益

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）勞動部「114年度深植勞動概念－校園巡迴列車」今天前往雲林縣麥寮高中，勞動部長洪申翰盼透過話劇引導學生認識勞動權益、職場安全與生涯規劃。

勞動教育列車前往雲林，勞動部長洪申翰、民進黨立委劉建國等人今天齊聚麥寮高中，象徵將勞動權益知識深植校園。

洪申翰表示，自己求學時期也有打工，不外乎希望多一點收入，可以買自己想要的東西，還有累積社會經驗，尤其可以接觸到不同領域的人事物，更了解職場和自己的志向。

洪申翰盼透過劇團演出，將正確的職場觀念與權益保護知識傳遞給下一代。他與師生一同欣賞如果兒童劇團演出「打工完全攻略」，透過生動活潑的戲劇表演形式，讓年輕學子能注意到求職陷阱，也可以輕鬆掌握基本勞動平權概念。

劉建國表示，台灣產業正快速轉型，AI、智慧製造、綠能、工程及傳統產業升級都需具備專業能力與安全意識的青年。麥寮地區擁有重要工業與製造能量，學生未來進入相關產業的可能性高，更需要在校園階段就具備職場安全與權益觀念。

劉建國認為，勞動教育對青年而言非常關鍵，因為「懂得保護自己的人，才能在職涯走得長遠」，因此在學生時期就能理解職場安全、工時規範、勞動契約等觀念，將有助於避免日後工作上遇到風險。（編輯：張雅淨）1141211