勞動新制元旦將上路 勞工加薪、休假更彈性

歲末年終，下週即將迎接新的1年，勞動部公布明年元旦起，多項攸關勞工權益政策，包括調漲最低工資，月薪將由現行2萬8590元調升到2萬9500元，時薪則是由190元調升到196元，預估約有247萬名勞工受惠。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，「這是連續10年的調漲，總調幅月薪是47.4%，時薪是63.3%，這次調漲預估有247萬勞工受惠。」

另外，為了讓勞工真的敢請病假，勞動部也修正《勞工請假規則》，未來勞工1年內請病假未超過10天，雇主不得給予不利處分，人事考核也不能單以勞工請病假，而是要有合理綜合考量，全勤獎金則須以病假天數、依比例計算為最低標準，若有雇主違法最高可開罰100萬元。

而在育嬰留停照顧方面也更彈性，未來勞工可以有30日額度，以「日」為單位申請育嬰留停，雙親合計有60日，且育嬰留停6個月內，仍有80%薪資補貼，家庭照顧也得以「小時」為單位請假，雇主不得扣全勤獎金。

勞動部長洪申翰指出，「缺工跟少子女化的問題，所以我們也在幾個方面，其實希望能夠大力的來去因應，其中一個很重要的，就是希望我們能讓職場能夠更友善，能夠更有彈性。」

此外，為因應少子女化導致勞動力短缺等問題，也訂定攬才專法，加強延攬外國專業人才。而在移工方面，也提出跨國勞動力精進4大方案，協助產業解決缺工問題，洪申翰強調，新制上路後，希望能落實到每位勞工身上，持續打造更有尊嚴、更友善的勞動環境。