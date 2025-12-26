勞動新制聚焦五面向 不排除訂AI專法

勞動部長洪申翰。聯合報系資料照

勞動部昨（26）日召開勞動新制上路記者會，重申保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向、十大新制，包括每月最低工資將調升至29,500元、每小時196元，預估247萬名勞工受惠；另外，育嬰留停可以日申請、強化請病假保障等等都受到重視。

勞動部長洪申翰也提到，人工智慧（AI）快速滲透各行各業，對勞動環境與勞工權益帶來前所未有的挑戰，目前正研擬相關指引，也不排除訂定專法。

立法院日前三讀通過人工智慧基本法，洪申翰昨指出，AI快速進入勞動環境，對工作型態、管理方式與勞動關係都帶來很大的衝擊，這些問題不能輕忽，勞工保障也不能缺席。勞動部已將「AI」列為未來勞動治理政策重點之一，將透過指引、管理機制，甚至不排除以法規方式因應，逐步補上制度缺口。

洪申翰表示，目前內部正在研擬相關AI勞動指引草案，也與數發部等部門跨部會對接整合，並與業界進行風險意識座談，讓未來企業與產業在面對風險時，能有派得上用場的治理指引。相關治理隨著技術與應用演進，採取滾動式調整。

至於外界關切指引是否僅止於行政指導、法律位階不足的疑慮，洪申翰回應，勞動部並不預設「只能是指引」。

若未來發現某些AI風險層級特別高，有必要透過法規處理，也不排除提高法律位階的可能性。

洪申翰去年11月擔任勞動部長，至今已屆滿一年，他表示，除已推動多項新制上路，過去一年在立法院推進的多項修法也已有實質進展，目前也有多項在準備研擬中，就是要讓勞工權益在快速變動的社會與產業環境中，仍能獲得保障。

《職業安全衛生法》今年下半年已大幅修正，洪申翰表示，預計明年4至5月正式上路，屆時還有相關配套得逐一完成，他也提到，《外送專法》已在立法院完成委員會審查，正等待朝野協商；而《勞工保險條例》有關最終責任與撥補入法，也有機會在本會期完成二、三讀。

此外，勞動部日前已經預告《就業保險法》修正草案，除了將「育嬰留職停薪津貼六加一」正式入法外，也一併回應長期以來各界期待，擴大就業保險的保障範圍。

