勞動部主動揭露調查結果，洪申翰：提出五項消除懷孕歧視策略作為

照片：勞動部

勞動部二十七日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，部長洪申翰邀請行政院陳時中政務委員與NGO及友善企業代表共同參與，宣示政府與企業從法規與職場文化不同層面，協力合作消除職場懷孕歧視的決心。

勞動部部長洪申翰表示，明年元旦上路的《育嬰留職停薪彈性化政策》，是為了解決新手爸媽照顧時間貧窮荒的困境，讓「育嬰以日、照顧隨時」的彈性化，有利勞工留在職場，讓企業留住人才。現行《性別平等工作法》雖明文禁止懷孕歧視，但實務上仍會發生孕婦在職場遭受雇主高度關注或潛在偏見，勞動部為留住懷孕女性於職場，消除「生育-退出-難以重返」的惡性循環，維持育齡婦女勞動參與，願意正視企業存在「隱形懷孕歧視」，而且要將這些壓住懷孕女性的隱形歧視蓋子掀開，才能讓陽光照進來。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，勞動部透過全國性的網路調查，主動揭露職場上孕媽咪所面臨歧視或不友善的窘境，有一三六二位職場女性填答，其中9成具有懷孕經驗(包含正在懷孕)，主要有四大調查發現。

一、隱形懷孕歧視，職場仍然存在。「有百分之三十四點八認為工作職場對懷孕者不友善」、「有百分之六十五點二擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪」、「有百分之二十七點八親歷對懷孕者不友善的情形」。

二、感受或實際遇到職場壓力大，職涯受影響。「有百分之十六點六懷孕經驗者，在職場感到壓力非常大。」、「最常遇到的負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善/羞辱。」

三、不安全感導致申訴意願低，憂影響職涯發展。「有百分之四十三點二有意願申訴但有顧慮」，最多數的顧慮原因是「擔憂影響職涯發展」。

四、友善職場，老闆態度是關鍵。多數女性希望「職場有彈性的工作型態」、「公司老闆對懷孕及育兒員工的態度友善」或「提供生育補助或生育獎金」，更期待懷孕可以「獲得公司更多支持與祝福」。

勞動部補充說明﹐調查結果是讓政府、企業及勞工更清楚懷孕女性所面臨的隱形懷孕歧視，而面臨職場上懷孕婦女的壓力與不敢申訴的困境，必須要政府與企業從法規、制度與企業文化三個層面推動友善懷孕職場，勞動部參考調查發現，提出五大因應策略:

一、擴大執法，擴大《性別平等工作法》專案檢查，並對懷孕女性離職率高行業加強法遵輔導。

二、公布違法企業。對於違反性別平等工作法懷孕歧視規定之企業，明確揭示違反【懷孕歧視】態樣，並公布事業單位及負責人姓名。

三、知悉關懷。印製十五萬份宣導資料提供醫療院所發送給孕媽咪，提供保障懷孕勞工勞動法令資訊與協助，除地方政府申訴管道外，勞動部與專業團體合作提供全國各地共三千小時視訊諮詢專線，讓有意願申訴的孕媽咪不再有顧慮。

四、獎勵友善。定期表揚友善懷孕職場企業，推廣友善職場招募資訊，有利友善懷孕企業徵才與留才。

五、加強宣導。針對女性勞工較多的行業與職業，透過公私協力及不同屬性社群管道，宣導消除懷孕歧視並推廣友善懷孕職場文化。

勞動部表示，除了透過全國性的調查呈現懷孕歧視現況外，今日邀請一零四資訊科技公司、嘉新水泥股份有限公司及宏正自動科技股份有限公司分享公司對於懷孕員工支持與友善的措施，可以看到企業將員工當核心資產，建立友善措施絕對有利提升員工向心力、降低員工流動率，讓企業競爭力提升。希望從一家企業建立友善職場文化，到全產業所有企業持續跟進，最後，整個社會存在對懷孕女性的友善與支持。勞動部將立即啟動消除職場懷孕歧視相關策略工作，讓懷孕勞工安心工作不離職，相關策略內容可於勞動部網站建構友善職場專區(https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/nodelist)中查詢。