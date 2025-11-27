勞動部主秘被控是霸凌者靠山 洪申翰駁

勞動部長洪申翰。（圖／TVBS）

勞動部轄下職災預防重建中心曾發生霸凌孕婦事件，雖然霸凌者已被記過並離職，但當事人仍不滿處理方式。勞動部長洪申翰上任後已進行單位重組，並承諾將提供法律協助處理相關訴訟。同時，洪申翰也否認勞動部主祕鄒子廉是霸凌者的靠山。

勞動部轄下職災預防重建中心在洪申翰上任前曾發生霸凌孕婦事件，儘管霸凌者已被記過並離職，但問題仍未完全解決。洪申翰表示，他們已掌握在重建中心改組前確實有相關霸凌案件，且已依照程序處理，現在有相關法律訴訟情況，部門會盡力提供法律協助。

據了解，該單位同仁關係原本就不睦，因此洪申翰上任後即將單位重組並進行人事調整。然而，當事人A小姐對處理方式仍不滿意，她認為現任勞動部主祕鄒子廉與霸凌她的前副處長是同一夥。A小姐表示，她聽說前副處長原本要記大過，但被當時的代理董事長、前職安署長鄒子廉退回。

對此指控，洪申翰嚴正否認有所謂的「靠山情事」。職災預防重建中心李柏昌也強調，他們都有邀請外部委員參與，以確保調查對申訴或被申訴者都能公平公正處理。

針對孕媽咪職場環境，洪申翰指出，投資在友善職場上，對於員工的向心力、對企業的認同感以及降低離職率都會有顯著改善。勞動部正積極邀請業者參與座談，共同改善孕媽咪的職場環境。

