勞動部五大新制 2026年上路

▲洪申翰（右）召開記者會，向全民說明新制上路。（圖：勞動部提供）

勞動部昨（廿六）日下午召開「一一五年度新制記者會」記者會，部長洪申翰表示，很多政策都在元旦上路，因此要跟大家說清楚，特別從五大面向做一個彙整，包括保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工。保薪資部分，條平司長黃琦雅指出，自二○二六年起，每月最低工資月薪從二萬八千五百九十元調整為二萬九千五百元，最低工資時薪從一百九十元調整到一百九十六元，這次調整預估約二百四十七萬人受惠。

其中本勞約占二百零八萬人，移工約占將近三十九萬人，這是自二○一六年以來連續十年調漲，十年總調幅達到百分之六十三‧三。

顧家庭部分，勞動部指出，未來勞工可以有三十日額度，改為以「日」為單位提出申請。雙親合計可以請六十日。育嬰留職停薪期間在六個月內的話，仍有八成薪資補貼；以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，得以「小時」為單位請假，雇主不得扣發全勤獎金。

另為鼓勵雇主支持上述新制，提供小微型企業獎勵金一千元/日。勞保局會逕撥獎勵金給企業，少數無法逕撥者，雇主可檢附資料向勞保局申請。(因為小微型企業獎勵金本項措施屬於一一五年新增計畫，依「預算法」規定要等立法院預算審議完成才能執行。)

勞動部進一步指出，育嬰留職停薪津貼及繼續加保申請程序簡化，育嬰留職停薪津貼及繼續加保申請手續更彈性，可以同時申請津貼及續保，並可選擇累積多日一次辦理。申辦方式更加多元化，可由被保險人本人或委託投保單位以線上或書面方式申辦，被保險人另可透過行動電話認證線上申辦。育嬰留停屆滿後續作業，無論是續保、不續保及勞退提繳、停繳均由勞保局主動辦理。

加給生育補助，配合行政院「我國少子女化對策計畫2.0」，勞動部今年十二月二日發布「勞工生育補助要點」，讓本國女性勞工（包含與本國國民結婚的外國籍配偶）於明年元旦以後生育者，可以請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達到十萬元；雙生以上者按照比例增給。(本案補助屬於「預算法」的新增計畫，依照規定要等年度預算完成審議才能動支。勞保局將先發給生育給付二個月，等到預算完成審議，補發差額補助至十萬元。)