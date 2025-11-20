勞動部修法保障勞工病假權擬115年元旦上路 雇主違反規定最重可罰百萬

長榮航空孫姓空服員抱病執勤後病逝，勞動部查出有「不敢請病假」情形，因此修改《勞工請假規則》擬明年1月1日上路，法規明定勞工1年內請病假合計未逾10天，雇主不得為不利處分，違反規定的雇主，可依《勞動基準法》罰新台幣2萬到100萬元，以確保勞工請病假的權益。

勞動部修改《勞工請假規則》擬明年1月1日上路，法規明定勞工1年內請病假合計未逾10天，雇主不得為不利處分，違反規定的雇主，可依《勞動基準法》罰新台幣2萬到100萬元，以確保勞工請病假的權益。（示意圖／中央社）

勞動部今天下午召開記者會，說明長榮航空孫姓空服員抱病上班，返台後病故事件訪談與調查結果，以及檢討修正《勞工請假規則》。

勞動部次長李健鴻說，長榮空服員這起事件，令外界關切現有勞動法令對於勞工「病假權」保障是否充分有疑慮，針對長榮航空實施勞動檢查，發現確實有勞工會帶病上班或不敢請病假情形。他指出，勞動部職業安全衛生署會同桃園市政府勞動檢查處，是在10月13日至11月10日進行當班客艙組員、孫員家屬及工會代表訪談，實施勞動檢查，以釐清整起事件經過，檢討現有法制是否有可再精進之處。

廣告 廣告

李健鴻說，11月10日特別召開 「研議保障勞工病假權會議」，邀集全國性勞雇團體、關注議題相關團體與中央部會與地方政府，聆聽各界對於病假權保障制度的建議，納入勞動部研修的《勞工請假規則》及相關函令，保障勞工請病假的權益。

李健鴻說，《勞工請假規則》修正條文已在法制作業階段，預定明年1月1日上路。根據勞動部規畫，《勞工請假規則》上路後，雇主違反規定，可依《勞動基準法》罰2萬到100萬元。

勞動部規劃，透過修改規則，從4大面向保障勞工請病假權益，第一是明定勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分；其次是考量勞工舉證困難，勞工釋明遭受不利處分的事實後，雇主應負舉證責任。

第3，不論勞工請幾天病假，雇主考核應以「工作能力」、「工作態度」及「實際績效」等綜合考量，不得僅以請病假為考量。

第4，雇主扣除全勤獎金應合理，不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工不敢請病假。

李健鴻表示，期待企業在勞工身體不舒服需要休養或治療時，能夠支持讓勞工敢請病假；若全勤獎金、考績或其他相關利益會因病假而損失，造成勞工不敢請病假，延誤治療導致拖延痊癒、傳染職場同事或客戶、影響工作判斷或造成失誤等，也會造成企業損失或影響企業形象。