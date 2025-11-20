勞動部修法保障「病假權」 明年1/1實施、最重可罰100萬

勞動部今日由勞動部政務次長李健鴻(中)、職安署署長林毓堂(左)、勞動條件及就業平等司司長黃琦雅(右)共同召開記者會(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空孫姓空服員抱病值勤後過世，勞動部為瞭解勞工請假權，月前進行網路問卷調查，發現目前勞工的確存在不敢請病假的情形，為了維護勞工病假權、兼顧雇主管理權，勞動部將修定勞工請假規則，明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利處分，若勞工表示有遭不利處分的事實，應由雇主負舉證責任，且若雇主給予不利對待，違反比例原則，最重可罰100萬，將在完成法制程序後，明年1/1實施。

勞動部今日由勞動部政務次長李健鴻、職安署署長林毓堂、勞動條件及就業平等司司長黃琦雅共同召開記者會，說明勞動部在長榮航空孫姓空服員病逝事件發生後，為了釐清事件經過、檢討現行法令是否有可精進之處，進行的調查結果。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，為了解勞工的病假權是否受到損害，以及對病假權的看法，勞動部透過台灣就業通發送5萬多份網路問卷，最後回收了3000多份，在扣除了初次尋職者後，依據回收的2,670 份問卷進行分析，其中46.5%過去一年有請過病假，有請病假的1,243位的回填者，過去1年內大多請假天數在10天內、佔75%。且的確有超過1成的受訪者因請病假遭而影響考績或升遷、扣發全勤獎金、影響排班調班權被記點或懲處等不利處分。

黃琦雅表示，勞動部在參考各界建言後，將修訂「勞工請假規則」及相關函令，規劃從4面向著手保障勞工請病假的權益，包括明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分；其次，若勞工申訴雇主因為他請病假扣除全勤獎金的額度，違反了比例原則，未符合這個假期期間的這個給付的最低規範，因涉及《勞動基準法》第43條的規定，主管機關可以依《勞動基準法》第79條規定予以裁罰2萬到100萬。

第三，黃琦雅提醒雇主，無論勞工請幾天的病假，不能恣意的濫用考核權跟管理權。雇主進行人事考核時，應以勞工的工作能力、工作表現、工作態度、實際績效做綜合考量，不得僅以請普通傷病假作為唯一考核的基準。未來實務上若有爭議，勞工可以透過調解或訴訟去尋求保障自己的權益。

第4，全勤獎金應訂於工作規則、團體協約或勞動契約，讓勞工明確知悉。雇主扣除全勤獎金應合理且符合比例原則，如有因請病假扣除全勤獎金，不得對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。

不過，是否會有雇主因此乾脆取消「全勤獎」？黃琦雅表示，雇主要不可片面調整薪資結構，必須與勞工進行勞資協商，且若目前勞工的薪資含全勤獎金為6萬元，雇主即使取消「全勤獎」項目，給予員工的薪資也不可少於6萬元，提醒雇主注意。

