勞動部催生 補助企業單身聯誼

勞動部規畫自今年起，在「推動工作與生活平衡補助計畫」，新增納入「單身聯誼」項目。圖為單身聯誼活動。（本報資料照片）

公司辦聯誼，勞動部有補助！我國少子女化情況嚴峻，為鼓勵青年社交，勞動部規畫自今年起，在「推動工作與生活平衡補助計畫」，新增納入「單身聯誼」項目，每間企業最高可獲補助2萬元，2月起將受理企業申請。婦團認為，聯誼有助於想要結婚的民眾，卻無法解決少子女化問題。部分單身民眾沒有結婚意願，卻想要育兒，認為政府與其補助聯誼，不如訂定制度支持單身育兒。

為鼓勵雇主推動工作與生活平衡，勞動部訂定「推動工作與生活平衡補助計畫」，補助雇主辦理工作生活平衡設施及措施，過去多補助企業辦理家庭日、親子日活動等。

廣告 廣告

政府調查顯示，20至49歲適婚年齡未婚人口大增，是造成總生育率下跌原因之一，且四分之三未婚者沒參加過聯誼活動。勞動部官員表示，規畫於今年的工作生活平衡補助計畫納入「單身聯誼」，補助每名勞工最多500元、單一企業最多2萬元，預計從今年2月起受理申請。

婦女新知基金會祕書長覃玉蓉認為，單身聯誼有助於鼓勵民眾結婚，但恐怕無助解決少子女化，且台灣因為高工時等問題，大家忙於工作無暇認識對象、拓展交友圈，且部分聯誼活動還會衍生過度追求等問題。

彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣說，傳統認知孩子要在婚姻狀況下出生，但其實女性不願意進入婚姻，可能考慮結婚或生育後要犧牲太多，因而降低婚育意願。她也提及，目前已有女性想要小孩，卻不想要結婚，認為政府與其補助聯誼，不如透過制度支持單身育兒。

目前單身的新竹蔡先生也認為，不會想透過公司辦理的單身聯誼認識伴侶，如果在家要看一個人、去公司還要看到同一個人，職場和生活的邊界感太模糊，也認為政策根本沒辦法解決少子女化問題，年輕人不婚不生，主要原因還是低薪、高工時，就算結婚後恐怕也不敢生小孩。