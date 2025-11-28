勞動部傳孕婦遭霸凌！洪申翰證實：申訴成立已有相關處置

勞動部又傳出霸凌事件，下轄的職災重建中心的女性員工之前在懷孕期間遭前主管霸凌。對此，勞動部長洪申翰證實確有此事，並已有相關處置，至於有關證人等遭提告，則要求重建中心提供法律協助。

洪申翰。(圖/中天新聞)

針對媒體報導的重建中心霸凌事件，洪申翰今（28）日在受訪時表示，其實此案件是在今年上半年、重建中心人事改組之前，確實是有霸凌的申訴案件，當時已按照相關程序，也請外部委員調查，調查結果也已有處置。

洪申翰說，確實重建中心當時在人事改組之前，有管理上面的爭議，所以在上半年很明確做出在主管人事上面的改組，就是希望有新的主管團隊，讓重建中心的運作能有新的氣象、新的出發，讓過去不好的風氣能有所矯正。

洪申翰指出，現在是當時霸凌申訴案件有成立，當事人控告在調查過程中的證人、外部委員及申訴人。他強調，勞動部已明確要求重建中心，提供證人、外部委員等一切法律上的協助。

(圖/中天新聞)

而針對媒體報導勞動部傳霸凌事件，勞動部也發出說明如下：

一、該案是發生於財團法人職業災害預防及重建中心（簡稱重建中心）在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件。當時重建中心即依照相關規定，召集外部專家擔任委員，進行相關案件調查，並依調查結果做出相關處置。

二、因為當時重建中心相關的管理爭議，所以勞動部在今年上半年，也進行重建中心相關主管的人事改組，希望重建中心可以在新管理團隊的帶領下，再次出發，矯正過去存在一些不好的風氣。

三、報載當時特定霸凌成立案件的當事人，在離職後控告當初該案的證人、外部委員及投訴人，勞動部不評論個案，但勞動部洪申翰部長已經請重建中心提供這些被告的人一切的法律協助。

