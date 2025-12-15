勞動部優良工程金安獎頒獎 台灣中油獲佳作肯定

台灣中油公司「台中廠三期計畫液化天然氣儲槽興建統包工程」榮獲勞動部第19屆「優良工程金安獎」佳作肯定／翻攝照片





台灣中油公司「台中廠三期計畫液化天然氣儲槽興建統包工程」榮獲勞動部第19屆「優良工程金安獎」佳作肯定，展現台灣中油公司在工程安全管理、風險控管與全員工安推動上的卓越成果。頒獎典禮於114年11月26日舉行，台灣中油公司副總經理黃榮裕親自出席，並偕同設計單位英商貝泰公司與施工廠商英商貝泰公司、銘榮元股份有限公司共同受獎，一同分享榮耀。

施工團隊表示，本工程將興建兩座 18 萬公秉的地上式液化天然氣儲槽，工程內容涵蓋細部設計、設備與材料供應、施工建造、安裝，以及試車前準備與試車作業等全項目。工程完工後，可大幅提升台中液化天然氣廠之天然氣儲存能力，降低儲槽週轉率所帶來的營運風險，並強化國內天然氣供應彈性。

此外，新建儲槽未來將供應中、北部電廠及工業用戶之用氣需求，包含台電台中電廠、通霄電廠、民營電廠（IPP）及其他工業用戶。同時亦能支援高雄永安廠與第三接收站的天然氣管網調度，有助提升全國天然氣供應的穩定度。

本案自工程設計、施工至後續營運移轉階段，全面落實安全衛生管理並導入科技輔助措施。工程期間積極推動優於法定標準的工地安全組織配置，並針對熱害風險建置主動示警系統，同時提供水冷衣、設置通風、遮陽(降溫)休息區，全力守護工作者的健康與安全。

本案亦導入多項科技職安措施，例如：智慧辨識門禁系統可即時掌握人員進出紀錄，強化現場控管與人員識別，有效提升安全防護；設置危害認知教育學院與推動台灣職安卡制度，落實作業前教育訓練，增進工作者對危害之認知與預防能力。

此外，本案全面導入 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統，建立完善的安全衛生管理制度，搭配安衛設施配置及緊急應變演練，並落實每日安全循環，要求承攬商嚴守安全紀律，致力打造高效率且安全的施工環境。

