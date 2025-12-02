勞動部公務員輕生掀關注 職安法三讀 雇主未通報最重罰75萬元

2024年一名公務員於勞動部勞動力發展署北分署辦公室內輕生，引發各界關注職場霸凌。（報系資料照）

2024年一名公務員於勞動部勞動力發展署北分署辦公室內輕生，引發各界關注職場霸凌，立法院2日終於三讀通過《職安法》，明定職場霸凌定義、處理流程、調查小組組成、最高負責人涉及霸凌時處理流程等。但與性質相仿的職場性騷擾比較，職場霸凌流程則新增「搓湯圓」的協調機制及接獲申訴、若未通報可處3萬至75萬元罰鍰。

依三讀的職安法指出，職場霸凌為勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當之言詞或行為，致其身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。

職安法要求當雇主知悉勞工遭受職場霸凌時，就應採取有效措施，若非因為申訴得知也要採取相關措施。若調查程序有重大瑕疵者，主管機關可要求雇主重新啟動調查；若是最高負責人為霸凌行為人時，則當事人可以直接向地方政府申訴。

相較於職場性騷擾而言，職場霸凌範圍較為侷限，未納入遭共同作業或業務往來關係之同一人，僅納入受雇及派遣勞工，若是承攬勞工遭霸凌等恐怕只能尋求其他管道，且職場霸凌申訴調查也新增「協調」機制，恐怕會淪為搓湯圓，相較於職場性騷擾申訴人只要不滿事業單位調查結果即可向地方政府提起「再申訴」，職場霸凌僅限最高負責人涉霸凌時，勞工可逕向地方政府提出申訴。

但職安法明定若接獲申訴後未通報經限期改善後仍未通報可處3萬至75萬元罰鍰，職場性騷擾則無相關規定。

勞動部部長洪申翰表示，本次修法是提升我國整體勞動環境之關鍵行動，主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職業災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，以及社會各界關切職場霸凌防治等問題。勞動部已啟動相關附屬法規之訂定、修正作業，及規劃相關配套措施，盼達成修法目的，建構更安全、健康及友善的職場環境。

