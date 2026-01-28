勞動部公告僱用安定措施 2/1再延長

為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部勞動力發展署昨（廿八）日公告，自今年二月一日起延長辦理僱用安定措施，包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業等九大行業。

勞動力發展署指出，公告辦理期間（二月一日至七月三十一日）有與雇主協議實施減班休息達三十日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額百分之七十，降低減班休息勞工因為薪資減少對生計的衝擊。

發展署進一步指出，截至今年一月十五日止，已補助四百七十一家事業單位總計近七千七百名勞工薪資補貼，核發近五千萬元。考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力仍有減班休息情形，又產業正處於復甦與轉型關鍵期，為給予企業與勞工最大支持，勞動部公告九大行業延續辦理僱用安定措施至今年七月三十一日。

如屬受僱於「僱用安定措施」公告適用九大行業的減班休息勞工，可以申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前一個月至前三個月平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的百分之七十發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領一萬一千五百元。倘若同時參加「減班休息勞工再充電計畫」，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。