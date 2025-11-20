勞動部公布空服員病逝調查報告 長榮航：檢討調整

（中央社記者黃巧雯台北20日電）一名長榮航空空服員抱病上班返台後離世，勞動部公布調查結果，指長榮航空過度運用勤惰管理制度，影響組員請病假。長榮航空今天說，將迅速檢討與調整，其中出勤規範與考評制度已調整。

長榮航空一名孫姓空服員抱病上班，返台後離世，空服員請病假制度受到社會關注。勞動部今天召開記者會公布長榮航空空服員病故事件訪談與調查結果，以及強化病假權保障新措施。

勞動部調查結果共有4點結論，包括長榮航空過度運用勤惰管理制度已嚴重影響組員申請病假；長榮航空對於組員在值勤期間突發疾病緊急應對與處置作業，規範不夠周詳且未能落實；家屬及部分組員表達空服員抵台後處境未獲最適當處置；空服員國定假日調移日期未確明。

長榮航空透過文字回應，自事件發生以來，積極調查並以最快速度落實各項改善措施，針對勞動部調查報告所指出制度上未臻合理之處，公司將積極配合並迅速完成檢討與調整。

針對出勤規範與考評制度，長榮航空表示，在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前也遵循勞動部建議與工會溝通，後續法規若有所更動，將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

至於機上執勤規範未臻清楚之處，長榮航空指出，已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容，另提到長期以來組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定地更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

有關勞動部稱空服員的國定假日挪移有違法疑慮，長榮航空表示，桃市府已來函請公司說明，公司將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。（編輯：林恕暉）1141120