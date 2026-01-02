勞動部公布逾7千人「減班休息」 這一縣市人數最多

勞動部今（2）日公布從2025年12月16日統計至今，因應景氣影響勞雇雙方協商減班休息（無薪假）的事業單位，共計385家、人數共7371人，相較於上期增加7家、253人。這次減班休息實施的主要行業，仍以製造業中的金屬機電工業居多，規模以小型事業為主。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時的事業單位，與上期公布的378家、人數7118人相比，這次增加7家、人數多253人。不過有22家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，還有286名員工恢復原本工時，但整體仍增加7家。多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間為3個月以下。

這次減班休息實施的主要行業，以製造業中的金屬機電工業居多。（圖／勞動部提供）

這次減班休息實施主要行業，以製造業中的金屬機電工業為主，實施人數高達5140人，占整體製造業7成。另外，受美國關稅影響通報的產業則有309家、6409人，與上期307家、6339人的數據相比，並無太大變動。除了關稅壓力，部分企業因為集團內部政策尚未明確，決定先採取觀望態度。目前約有4成企業實施「每週休一天」，形同變相的週休三日。

區域分布的部分，全台以台中市2847人居冠，其次分別為台南市1038人、桃園市642人以及彰化縣635人，製造業重鎮的衝擊最為集中。

目前通報減班休息的勞工中有73.2％的企業、282家是適用僱用安定措施的產業，將近8成員工可以申請薪資差額補貼。勞動部規定，雇主發放的薪資不得低於最低工資，員工獲得薪資保障外，勞動部還會發放7成薪資差額補貼，支持經濟生活。

若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請。勞工利用減班的時間，參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。

勞動部也呼籲事業單位，若不通報勞工本人可憑協議書或透過勞資爭議調解進行通報。勞動部也將加強對實施企業的訪視與主動聯繫，確保在國際貿易情勢動盪下，勞工的基本權益不受侵害。