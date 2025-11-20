勞動部公布長榮空服猝逝案調查 洪申翰：請假遭不利對待屬實

勞動部長洪申翰在立院社福及衛環委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 一名在長榮航空服務的孫姓空服員於9月值勤非米蘭時，身體不適，抱病來上班後身體不適，返台就醫後病況急轉直下，16天後不幸離世。對此，勞動部今（20）日下午1時30分將召開記者會，公布調查結果。勞動部長洪申翰上午接受媒體訪問時，說明調查結果。

洪申翰表示，關於調查結果，勞動部今日會在下午召開記者會說明。洪申翰表示，他們確實在組員訪談中，發現長榮航空過度使用考核管理，讓生病有需求請假的機組員，認知到如果請假就會遭受到不利的對待，甚至會覺得是一種懲罰，進而該請病假休息，卻請病假不敢請，抱病出勤。

廣告 廣告

他指出，勞動部認為這樣過度使用管理制度的做法及文化，已經威脅到員工健康權利，所以勞動部認為，針對勞工請病假全力，應該做一定程度法制化的保障，而在經過勞動部召集勞雇團體合相關專家學者諮詢後，他們會在勞工的請假規則中來明定，勞工如果請病假一年內，如果沒有超過十天，僱主不得做不利的對待，勞動部希望用這個方法來一定程度的保障勞工的病假權 。

洪申翰續指，勞動部也認定，不管勞工請幾天病假，雇主的考核，都應該要以勞工的工作能力、工作態度，包括實際的績效來做綜合的考量，不得以病假的天數作為唯一的考量，而透過制度上面修訂，勞動部也希望能夠讓勞工健康權，能得到更優先的重視，因為勞工的健康，應該是企業永續經營最重要的資產。

至於相關裁罰，洪申翰表示，他想勞動部用法規的方式，來規定這樣保障，如果雇主沒有遵守，就會被開罰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

補人力上艦與兩岸緊張無關？管碧玲：因新船建造、提升文職待遇

中南部清晨溫度比昨天低！鄭明典揭1統計示警：出門注意保暖