勞動部公辦仲介揭牌！新開放外國技術人力僅此管道引進

行政院30日核准的「跨國勞動力精進方案」中提及勞動部30日也同步揭牌成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，將負責跨國勞動力招募及檢定等事宜，以落實國對直接聘僱，且如旅宿業及商港碼頭業等新開放的外國技術人力更僅限制由該中心引入。

勞動部長洪申翰30日受訪時表示，除了會持續整合移工留才久用中心、直聘中心及轉換中心等功能外，也設置延攬中心及海外據點，首個海外據點規劃於菲律賓設置，盼能夠瞭解海外勞動力狀況並且加強直聘，以解決國際上越來越重視的公平招募及強迫勞動等。但目前有超收費用疑慮大多為海外仲介超收，但他坦言，外國仲介難以全然解決，盼透過延攬中心落實。

勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，目前規劃只會收取相關規費。

勞動力發展署長黃齡玉說，即將於今年召開的台菲會議中將討論此事，至於訓練則要與來源國討論。

