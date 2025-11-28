勞動部再爆霸凌案！有孕婦遭主管刁難、被同事孤立 洪申翰做3點回應

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

由勞動部成立的「財團法人職業災害預防及重建中心」爆出霸凌案，有女員工在懷孕期間請假被主管刁難，還被散佈不實謠言稱她故意怠惰，導至被同事孤立，此霸凌情形長達一年，讓她休息時必須吃安眠藥。對此，勞動部今（28）日回應，確實有該霸凌申訴事件，為矯正重建中心不好的風氣，因此重建中心在今年上半年進行人事改組。

勞動部指出，財團法人職業災害預防及重建中心今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件。（資料照）

勞動部指出，第一，該案是發生於財團法人職業災害預防及重建中心（簡稱重建中心）在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件。當時重建中心即依照相關規定，召集外部專家擔任委員，進行相關案件調查，並依調查結果做出相關處置。

廣告 廣告

勞動部說，第二，因為當時重建中心相關的管理爭議，所以勞動部在今年上半年，也進行重建中心相關主管的人事改組，希望重建中心可以在新管理團隊的帶領下，再次出發，矯正過去存在一些不好的風氣。

勞動部提到，第三，報載當時特定霸凌成立案件的當事人，在離職後控告當初該案的證人，外部委員及投訴人，勞動部不評論個案，但勞動部洪申翰部長已經請重建中心提供這些被告的人一切的法律協助。

此外，民進黨立委賴瑞隆今早受訪則說，任何的霸凌案都絕不允許，這段時間確實有出現一些霸凌案，但要求的標準都一樣，政府絕不接受任何的霸凌案，有任何霸凌案發生，也絕不袒護，要求要嚴查嚴辦，若確實有霸凌，依法該怎麼辦就怎麼辦，若沒有這樣的事實也要還當事人清白，毋枉毋縱也是原則之一。

更多FTNN新聞網報導

外送員專法亮相！時薪至少「最低工資1.25倍」 平台違規最重罰50萬

長榮空姐案調查結果出爐 勞動部祭新規：1年只請10天病假不得不利對待

前員工指控館長性騷擾！勞動部出手了：若屬實可重罰1百萬

