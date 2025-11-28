勞動部再爆霸凌案 洪申翰證實：會給申訴人法律協助

勞動部長洪申翰。資料照片。行政院提供



勞動部再爆霸凌案，轄下的職災重建中心傳霸凌案，經調查確立後，當事人向申訴人提告。對此，勞動部長洪申翰今天（11/28）證實，確實有此霸凌申訴案，已按照相關程序調查，調查結果出爐後也做出處置，該單位上半年已人事改組，盼矯正過去風氣，並明確要求單位給予相關人一切法律協助。

事件經媒體披露，財團法人職業災害預防及重建中心一名女員工指控，她在懷孕期間遭受前主管的言語及人際關係霸凌長達一年，請假也被刻意刁難，害她必須服安眠藥、臥床休息，霸凌案經申訴後確立，但前主管離職後，反而向該員工提告求償。

立法院今施政總質詢前，洪申翰受訪表示，洪申翰證實，職災重建中心上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴案件，當時都有依照程序處理，邀請外部委員調查，並在調查出爐後處置。

洪申翰指出，因為當時重建中心相關的管理爭議，勞動部在今年上半年進行相關主管的人事改組，希望職災重建中心在新管理團隊帶領下，能夠有新氣象，再次出發，矯正過去不好風氣。

洪申翰表示，霸凌當事人離職後去控訴申訴人、證人、外部委員，勞動部不評論個案，但已明確要求，重建中心要給予被告的相關人士一切法律協助。

