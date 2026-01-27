勞動部加碼百萬獎勵 助「重點及缺工產業」培訓人才

勞動部調高iCAP課程補助，提升訓練品質減輕機構負擔。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕為加速培訓產業所需人才、提升職業訓練實用性，勞動部今(27)日公告2項法規修正，包括職能發展及應用推動要點及職能導向課程(iCAP)推動要點，除了新增獎勵機制，也將既有課程開發補助比例由50%調升至 70%，若屬「重點產業」，最高補助金額更達100萬元，希望能提高課程品質，降低辦訓單位推動課程的資金壓力。

勞動部辦理職能導向課程(iCAP)認證已有10年的時間，根據統計，目前開設課程數約1200門，25%為重點產業課程，其他為一般性課程，扣除大專院校的課程，訓練機構及企業共提供521門課程。iCAP認證需定期稽核，認證的效期為3年，去年新申請加展延的認證課程數約250至260門，公部門課程訓練機構約占40%，每年通過率7成。勞工方面，包含職前訓練及在職訓練，去年訓練過後發證數7500張。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文指出，因應少子化、高齡化帶來的勞動力結構挑戰，再加上國家致力推動發展重點產業，為了充實產業所需人力需求缺口，提供企業需要的業技術人力，今年新增「訓練課程開發獎勵」的申請條件，課程若屬於重點產業或缺工產業領域，且職能級別達3級以上，並通過職能導向課程品質認證，即可申請獎勵金。

補助部分，除了重點產業領域的課程最高補助達100萬元，一般性課程每一門最高也可申請補助 30 萬元，同一門課程僅能於「補助」或「獎勵」中擇一申請，辦訓單位可依需求評估後提出。

至於哪些產業屬於職能發展及應用推動要點中規定的「重點及缺工產業」，根據勞動部彙整表，包含五大信賴產業推動方案 、六大區域產業及生活圈、智慧國家2.0綱領、新南向政策推動計畫、國家人才競爭力躍升方案、AI新十大建設推動方案、台灣AI行動計畫2.0、智慧機器人產業推動方案、臺灣2050淨零轉型等9大項重點產業；以及長照十年計畫3.0、跨國勞動力精進方案2大類缺工產業。

勞動部表示，獲得 iCAP 認證的職能導向課程，是在課程規劃階段即從產業實際所需能力出發，同時明確設定人才培育目標、確保學員學習成果。企業或訓練單位的訓練課程取得 iCAP 標章後，將公告於 iCAP 職能發展應用平台，協助勞工快速辨識具產業對接價值的優質課程。iCAP 認證課程結訓學員也可取得 iCAP 結訓證書，證書上明確其經訓練且合格的職業能力項目，讓企業可以辨識勞工所具備的技術能力。

