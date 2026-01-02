勞動部助輪機員轉職投入離岸風電產業 年薪上看百萬元

雲嘉南分署自辦職前115年度第1期及第2期課程已開始受理報名至3月17日止





協助待業者習得專業職能順利接軌職場，配合國家產業發展及區域產業需求，勞動部勞發署雲嘉南分署每年辦理至少4期的自辦失業者職業訓練課程，涵蓋電機、電子、營建、機械等4大類別、近30個職類，除協助失業者習得一技之長找到工作，亦希望提供產業所需即戰力。

年僅28歲、曾任輪機維修員的青年Mark，為獲得更加穩定的工作機會，多方評估後參加雲嘉南分署自辦職前「工業配線班」，成功轉職離岸風電產業、開啟百萬綠領職涯。

畢業於高雄科技大學輪機工程系的Mark，求職優先選擇了和所學相關的船舶輪機維修工作，雖然年薪相當優渥，但該工作每次合約期至少半年，期間無論工作或日常生活起居皆須長時間在海上，生活空間與自由度大幅受限。即便船舶靠港時得以短暫返家陪伴家人，一旦接獲出港通知，仍須立即返回工作崗位；再加上工作性質屬定期契約，長期累積的生活不適應與職涯不穩定性，最終使其於任職兩年後決定轉職，轉向其他職涯發展方向。

為了更長遠的職涯發展，及取得工作跟生活品質的平衡，Mark在審慎評估後決定轉職投入近年甚夯的離岸風電產業，但進入該產業的就業門檻，必須先取得工業配線或室內配線的乙級技術士證照，在網路上多方比較查詢後發現，坊間證照補習班收費動輒好幾萬元，且教授內容多以檢定題型為主，而雲嘉南分署自辦職前「工業配線班」，除有貼近業界的訓練設備，還有免學費的各項利多，便決定報名參訓。

Mark說，參加雲嘉南分署的自辦職前「工業配線班」後發現，課程除涵蓋檢定重點外，更著重電路原理解析與業界實務操作，內容完整且貼近產業需求，而且訓練免學費、大幅降低待業期間參訓的經濟壓力，真的是太超值了！訓後不僅順利取得工業配線乙級證照，更成功投入離岸風電產業擔任離岸運維技師、年薪上看百萬元，而目前每月雙週作業的工作制度，也讓他得以工作、家庭、生活三方取得平衡，且隨著年資累積與專業技能精進，未來2至3年間，年薪還可有30%至50%的成長空間，職涯發展前景看好。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署自辦職訓不但師資專業、課程多元且設備完善，為減輕失業者負擔，不但參訓免費，還提供遠道學員平價宿舍，讓學員能安心學習、重新出發。近期自辦職前115年度第1期及第2期課程已開始受理報名至3月17日止，其中與配線相關的就有工業配線、儲能(系統)建置與運維、能源管理工業控制、應用電子(太陽能光電技術應用)、電工及水電等6門課程，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw/)了解，或撥06-6985945轉1099洽詢。



