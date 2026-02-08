勞動部助青年拚就業！最高補助10萬再領8千獎金

勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，預計開辦57個班次。（示意圖／翻攝自Pexel）





為了協助年輕族群掌握關鍵技能，勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，預計開辦57個班次，符合資格的參訓者，將獲得最高10萬元的訓練費用補助外，訓練期間每月還能請領8000元的學習獎勵金。

北分署指出，該計畫特別鎖定15至29歲的待業青年，預計在今年上半年開辦57個班次，總計提供1872個訓練名額，結合資策會、商研院、電機電子工業同業公會及各大專校院等專業訓練機構，共同規劃符合企業用人需求的課程，訓練領域涵蓋人工智慧、資訊科技及數位行銷等熱門領域，課程設計強調實作與應用，能有效縮短校園學習與產業實務間的落差，讓參訓青年在短時間內培養出企業所需的即戰力。

參訓者除了可以獲得最高10萬元的訓練費用補助外，訓練期間每月還能請領8000元的學習獎勵金，讓青年能無後顧之憂地投入進修。此外，為鼓勵結訓者迅速進入職場，只要在結訓後90日內成功就業，參訓者還能向北分署申請領回當初自付的1萬元費用。

北分署強調，學訓用一貫的完整配套機制，在課程進行中，同步整合各項就業輔導資源，包括履歷健檢、面試模擬輔導以及企業媒合等服務，結訓前更會邀請用人單位辦理現場媒合活動，讓青年能第一時間與企業接軌，目前115年度已開放多項專班報名，包括雲端開發工程師、冷凍空調節能技術及網頁設計等。

產業新尖兵計畫申請5步驟

北分署提醒，有意參訓的青年，請先至「台灣就業通」網站註冊會員，完成「我喜歡做的事」職涯興趣測驗，釐清個人參訓方向後，即可前往「產業新尖兵計畫」專區。

產業新尖兵計畫申請計劃5步驟。（圖／勞動部）

