勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理美體美容結訓

「美體美容人才培訓班」，經過三百小時的集訓，廿八名學員終於結訓。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新化報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託中華職訓教育發展協會，辦理個人專業技術類職前訓練計畫「美體美容人才培訓班」，經過三百小時的集訓，廿八名學員終於結訓，還取得進入美體美容業職場能力。學員們歡喜擁有一技之長，得以習得第二專長。

此次美體美容人才培訓班課程規劃理念主要是「規劃辦理職業訓練，提供培育、在職與失業國民各項職業訓練提昇工作技能」之內涵，另透過落實教學策略並緊貼產業需求，全面提升學員在職場上的優勢，所以課程以熟悉美容營業相關知識、基礎經絡、衛生安全等，並訓練學員美體舒壓、美容護膚保養、彩妝修飾，累積實作能力，培養專業技術，讓學員適應目前市場產業人才之需求。

廣告 廣告

歷經三百小時的課程訓練，結訓後學員即可投入美體業、美容業、護膚保養業、經絡紓壓調理業等相關產業，或者自行開設工作室，發揮其專業技能。參訓學員表示，剛離開職場，想嘗試不同領域的專業，通過此次美體美容課程的學習，發現美不只是外在，更是一種從內而外散發的自信和健康，所以將持續精進自身技能，希望第二專長能幫助更多人。

還有學員更感謝勞動部勞動力發展署雲嘉南分署和中華職訓教育發展協會開設美體美容人才培訓班，且在多位專業老師指導下，讓他們獲得寶貴的知識和實作演練經驗。另有學員指出，課程中學到美體美容業工作環境安全重要性、認識身體經絡結構、臉部保養和彩妝技巧、美體按摩紓壓手技和功效，相信日後職場生涯規劃選擇性將更多元，且不用煩惱經濟問題。

中華職訓教育發展協會理事長陳英玉歡喜指出，樂見學員學習到第二專長，且可以用來解決生活上的經濟，未來將開設更多實用性的專業，讓更多人有機會學習一技之長。