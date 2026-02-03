勞動部北中南春安聯檢 停工6項次裁罰94萬元

勞動部長洪申翰、次長李健鴻及次長黃玲娜分別率隊三日在北、中、南三地會同地方政府及主管機關同步實施春安聯合檢查，呼籲事業單位務必落實各項職安衛設施、管理機制，妥善安排加班時數、加班費給付及休息休假。此外，這次聯合檢查總計發現事業單位違反三十四項次、停工六項次，裁罰九十四萬元。

洪申翰部長指出，農曆春節將近，各事業單位歲修、趕工與臨時性作業明顯增加，職業災害風險同步升高，尤其營造工程、鋼鐵業、石化業等產業正處於年前趕工高峰期，稍有疏忽便可能釀成重大事故。各公民營機構與業者絕不能掉以輕心，必須強化安全管理，以確保勞工生命安全不再被忽視。洪申翰強調，這次聯合檢查，違反《職安法》部分，均將依法裁罰，但「處罰絕非最終目的」，真正重點在於雇主必須投注工安資源，從源頭落實職災預防，以便保障勞工工作安全。

勞動部職安署指出，為預防歲修趕工作業因為疏忽而發生危險或提高過勞風險，自今年一月二十三日起執行四十天「春安期間加強職場防災實施計畫」，動員全國勞動檢查人力加強實施勞動檢查，至今已經實施檢查一千六百五十五家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導三十場次，以便督促事業單位落實各項防災措施。