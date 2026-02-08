勞動部北分署「產業新尖兵計畫」 訓練期間領8千

為協助青年掌握國家重點產業發展契機，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，15至29歲失業或待業青年為主要對象，訓練期間每月另可請領8000元學習獎勵金。

勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，訓練期間每月另可請領8000元學習獎勵金。 （示意圖／中天新聞）

勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，鎖定具發展潛力產業，結合實務導向訓練與就業媒合資源，結訓就業率達8成5以上。115年上半年規劃開辦57個班次，提供1,872個訓練名額，協助青年累積專業實力，順利對接重點產業職場。

北分署指出，該計畫以15至29歲失業或待業青年為主要對象，攜手商研院、資策會、電機電子工業同業公會及大專校院等專業訓練機構，依據產業用人需求規劃課程內容。訓練領域涵蓋人工智慧、資訊科技、數位行銷、物聯網等熱門產業，課程設計強調實作與應用，協助青年在短時間內培養企業所需的即戰力技能，有效縮短學用落差。

此計畫青年應繳交自行負擔之新臺幣1萬元訓練費用予訓練單位，不過，為降低青年學習門檻、鼓勵安心投入訓練，北分署表示，符合資格的參訓青年，除可獲得最高10萬元訓練費補助外，訓練期間每月另可請領8000元學習獎勵金，有效減輕經濟壓力，讓青年專心精進技能、為就業做好準備。此外，為鼓勵青年儘速投入職場，結訓後90日內成功就業者，尚可向北分署申請領回1萬元自付額。

北分署表示，115年度「產業新尖兵計畫」訓練課程包括「Java雲端應用開發工程師實戰」、「冷凍空調節能技術」、「互動式前端網頁設計與開發」及「智慧應用微軟C#工程師」等專班，目前均已開放報名。北分署提醒有意參訓的青年，請先至「台灣就業通」網站註冊會員，完成「我喜歡做的事」職涯興趣測驗，釐清個人參訓方向後，即可前往「產業新尖兵計畫」專區（https://elite.taiwanjobs.gov.tw/）報名，或電洽洽詢。

