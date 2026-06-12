勞動部協助離島地區企業優化人才制度 提升員工職能成功留用管理人才

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲TDC協助雅霖大飯店建置職務職能學習地圖，優化人才發展制度。

【記者 王雯玲／高雄 報導】 人才是企業競爭力的重要基礎。為協助離島地區企業穩固關鍵人力，勞動部人才資源發展中心深耕澎湖地區，持續協助企業建構系統化人才發展制度。澎湖雅霖大飯店有管理層接班與建立教育訓練制度的需求，透過TDC專家駐點諮詢與入場輔導服務，逐步建置職務職能學習地圖與相關制度，展現留才成效。

▲因TDC輔導後，明確員工晉升路徑，藉此提升員工學習動機與組織認同。

雅霖大飯店關注人才發展優化議題，於產業交流座談活動中接觸到TDC，進而申請專家駐點諮詢。經專家盤點後了解企業原有教育訓練多以工作技能為主，較缺乏職涯發展規劃與管理職能的訓練，影響管理人力培養與穩定度，為強化管理人力並建立完整培育制度，於駐點諮詢後，再申請入場輔導服務。

廣告 廣告

在輔導歷程中，於制度面，TDC協助飯店建置職務說明書與職務職能學習地圖，使教育訓練由單一技能培養，調整為結合職涯發展的系統規劃；同時於員工發展層面，導入勞工職涯諮詢與職涯教練服務，運用測評工具解析中階主管工作風格，並由職涯教練指導4位新進主管強化管理與溝通能力。於制度推動後，員工培訓滿意度提升30%，新進人員適應期縮短20%，整體留任率提升至50%。雅霖大飯店總經理呂雅婷表示：「透過TDC的專業引導，讓主管更清楚自身角色與發展方向，也讓我們更重視人才培育的長期規劃，對企業發展助益良多。」

人才資源發展中心表示，TDC將持續提供高屏澎東地區的人才服務，協助企業優化人才制度並支持勞工穩定在職，共同打造友善且永續的職場環境。歡迎企業或勞工洽詢（07-6220253）或加入官方LINE（@tdc520）了解更多服務資訊。（圖／記者王雯玲翻攝）