勞動部南分署力推在地品牌與遊程 打造春節送禮走春新選擇

▲臺南「日安良食」推出「鳳凰尊爵禮盒」，主打酥脆扎實的「鳳凰卷」產品，口味可自由搭配。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為迎接農曆春節到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年特別攜手「微型創業鳳凰」計畫，精選3家具在地特色業者，推出多元年節商品，供民眾選擇，同時支持在地創業發展。本次推薦品牌包括臺南「日安良食」、嘉義民雄「咖啡學」及雲林虎尾「饗戀鬆餅」，分別結合在地食材、專業製程與創新經營模式，展現地方產業多元樣貌。

▲嘉義民雄火車站附近的「咖啡學」主打限量「春節耳掛咖啡禮盒」並附贈紅包袋，應景的包裝設計，送禮自用兩相宜。

位於臺南的「日安良食」推出「鳳凰尊爵禮盒」，主打酥脆扎實的「鳳凰卷」產品，口味可依需求自由搭配。產品選用在地小農原料，製程強調天然、無人工添加，結合傳統工法與健康理念，口感層次分明，兼具品質與特色，適合作為代表府城的年節送禮選擇。

此外，嘉義民雄火車站周邊的「咖啡學」，由青年創業者透過圓夢計畫投入精品咖啡市場，從生豆挑選、烘焙到沖煮皆自行完成，並採取高品質且平價的經營策略。今年推出限量「春節耳掛咖啡禮盒」，讓民眾於年節期間能輕鬆沖泡、享用精品咖啡，同時滿足企業與個人送禮需求。

除年節伴手禮選項外，雲林虎尾的「饗戀鬆餅」則提供春節走春與親子休憩的消費選擇。該店由返鄉青年創立，結合餐飲與親子友善空間，設有戶外花園、生態觀賞區及兒童遊戲空間，適合家庭客群於連假期間造訪。店內供應現做鬆餅與飲品，滿足用餐與休閒需求，營造親子同樂的消費體驗。

▲虎尾「饗戀鬆餅」親子餐廳設有動物觀賞區，有可愛陸龜及生態魚池，是小朋友的最愛。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本次推薦的三家業者，涵蓋年節送禮、日常品味及親子休憩等不同消費情境，展現「微型創業鳳凰」計畫輔導成果的多元面向。透過創業課程、專業顧問輔導及低利週轉金等資源，協助創業者穩健經營、深化品牌特色，也讓在地優質商品與服務能被更多民眾認識。期盼民眾於春節期間選購在地商品、走訪特色店家，以實際行動支持在地創業能量，促進地方產業永續發展。

有關商品內容、訂購方式及營業資訊，民眾可逕至各店家官方網站或社群平台查詢；更多年節特色商品資訊，請參考「社會經濟入口網」（https://se.wda.gov.tw/Uploads/category/0021/11501.pdf）；欲進一步了解相關創業輔導措施，可至勞動部「微型創業鳳凰」計畫網站（https://beboss.wda.gov.tw/）查詢。(照片記者劉秋菊翻攝)