勞動部南分署「職涯門診」諮詢服務 助民眾找到職涯定錨點

職涯門診諮詢服務不僅是幫忙民眾尋職，更是透過暖心陪伴讓其步步紮實前行、實現理想





勞動部雲嘉南分署轄下各就業中心每年皆透過辦理就業促進課程，提供小團體或一對一免費職涯門診諮詢，除運用專業工具協助爬梳自身特質、興趣與就業經驗，更暖心陪伴、逐步引導民眾建立適合的職涯發展策略，加強求職自信心，幫助學員精準媒合職缺，順利找到職涯定錨點。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，職涯門診服務模式可分為2人以上的小團體，以及一對一的深度諮詢服務，活動內容不會主動設定工作職缺，而是讓學員透過分享其求學、就業或成功達成某目標之經驗，講師再將其能力特質及就業需求進行剖析與整合，另民眾若是比較靦腆害羞的I型人，或是想更加深入探索個人潛能，也可選擇參加個別深度諮詢，講師皆會透過觀察即時回饋學員的狀況，按照不同職涯輪廓介紹對應的職業種類。

廣告 廣告

劉邦棟說，雲嘉南分署提供的職涯門診諮詢服務不僅是幫忙尋職，更是協助民眾重新認識自己、梳理人生方向進而獲得安定，透過暖心的陪伴讓民眾步步紮實前行、實現理想；民眾若想了解就業促進課程，詳請可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)就業促進課程行事曆查詢，或電洽06-6985945轉1452由專人為您服務。



更多新聞推薦

● 2025候鳥季開跑！ 高雄茄萣濕地熱鬧迎賓 百隻黑面琵鷺搶先報到