勞動部南分署「職涯門診」諮詢服務 助民眾找到職涯定錨點
勞動部雲嘉南分署轄下各就業中心每年皆透過辦理就業促進課程，提供小團體或一對一免費職涯門診諮詢，除運用專業工具協助爬梳自身特質、興趣與就業經驗，更暖心陪伴、逐步引導民眾建立適合的職涯發展策略，加強求職自信心，幫助學員精準媒合職缺，順利找到職涯定錨點。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，職涯門診服務模式可分為2人以上的小團體，以及一對一的深度諮詢服務，活動內容不會主動設定工作職缺，而是讓學員透過分享其求學、就業或成功達成某目標之經驗，講師再將其能力特質及就業需求進行剖析與整合，另民眾若是比較靦腆害羞的I型人，或是想更加深入探索個人潛能，也可選擇參加個別深度諮詢，講師皆會透過觀察即時回饋學員的狀況，按照不同職涯輪廓介紹對應的職業種類。
劉邦棟說，雲嘉南分署提供的職涯門診諮詢服務不僅是幫忙尋職，更是協助民眾重新認識自己、梳理人生方向進而獲得安定，透過暖心的陪伴讓民眾步步紮實前行、實現理想；民眾若想了解就業促進課程，詳請可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)就業促進課程行事曆查詢，或電洽06-6985945轉1452由專人為您服務。
更多新聞推薦
其他人也在看
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 1 天前
樹大招風？直擊咖啡殺手中國瑞幸咖啡台灣首店拉下鐵門
在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克（Starbucks）中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段222號，緊鄰星巴克，引發網路激烈討論，有網友甚至示警，瑞幸咖啡強制消費者下載APP點餐，收集個資，恐陷國安疑慮。自由時報 ・ 14 小時前
有領這麼多嗎？全台最新員工薪資中位數達54.6萬 近七成員工低於平均
[Newtalk新聞] 行政院主計總處周二（25 日）公布 2024 年工業及服務業受雇員工薪資統計結果，雖全體雇員平均薪資有所上漲，但仍有近七成民眾的年薪低於全體平均，創下歷年第二高紀錄。針對大量雇員無法領取平均薪資的問題，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，可能與高薪群體拉高了平均數有關。 據主計總處最新調查結果顯示，去年全台受雇員工薪資的中位數為 54.6 萬元新台幣、平均總薪資 73.2 萬元，換算月薪為每個月 6.1 萬元，年增 4.03%。不過，全國約 68.75% 的雇員全年總薪資卻低於平均薪資，為開始統計以來第二高，僅低於 2022 年時的 68.91%。 譚文玲指出，高薪群體數據拉高了整體薪資平均數，導致更高比例的民眾被劃歸於「低於平均數」的群體。譚文玲表示，2024 年雇員薪資中位數、平均數的年增幅都比往年更亮眼，推測與基期影響、人工智慧（AI）產業快速發展等原因有關。 若以行業進行類比，具備寡佔性質的金融與保險業、電力與燃氣供應業等，皆擁有較高的中位數薪資，前者薪資中位數為 110.6 萬元；後者為 109.1 萬元。另外，雖然製造業薪資中位數僅為 57 萬元，但新頭殼 ・ 16 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 20 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 14 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 20 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 23 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 15 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 20 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 13 小時前