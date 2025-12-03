勞動部台南就業中心運用就業促進措施助婦女重回職場 兼顧家庭與生計

勞動部台南就業中心安平就業服務台運用就業促進措施協助婦女重回職場，兼顧家庭與生計。（記者李嘉祥攝）

▲勞動部台南就業中心安平就業服務台運用就業促進措施協助婦女重回職場，兼顧家庭與生計。（記者李嘉祥攝）

曾在職場活躍的阿姿（化名）育有二名罹患罕見疾病的孩子，因長年奔波於醫院與家庭間而辭職，但在丈夫車禍被資遣後，家庭經濟陷入困境，想重新踏入職場補貼家中開銷，卻因照護家人時間受限而屢遭婉拒，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心爭取工作機會，運用就業促進措施協調雇主彈性調整工作時間，讓阿姿再次回到職場，不僅能賺取生活費及兼顧家庭，還能領政府獎勵金補貼及賺回自信與希望。

廣告 廣告

阿姿曾於餐飲業、保險業與學校單位任職，但為了家庭不得不一再離開職場，家中經濟窘困後，44歲的她鼓起勇氣積極尋找兼職工作，卻因上班時間不固定難被雇主接受，讓她幾乎要放棄，經朋友介紹至台南就業中心安平就業服務台尋求協助。

台南就業中心就業服務員耐心傾聽並了解阿姿的困難後，積極媒合適合職缺，除運用「婦女再就業計畫」發放就業獎助金，並透過「工時調整獎勵」與「僱用獎助」等政府資源說服雇主，最終成功開發一家願彈性排班的不織布工廠，讓雇主安心聘僱，也讓阿姿得以順利返回職場。雖然因家庭因素需調整工時，但阿姿工作態度積極、學習力強，交付的任務皆能準時完成，於崗位上表現完全彌補時間上的限制，受到同事肯定與認同。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，為協助弱勢失業勞工就業，勞動部提出「僱用獎助措施」政策，說服雇主共同協助弱勢族群就業，並補助雇主每人每月最高1萬5000元，最長可補助12個月，另也提供「職場學習與再適應計畫」供勞工職場學習及環境適應，補貼雇主基本工資、用人單位行政管理及輔導費等，希望企業伙伴共同協助弱勢失業勞工踏上重返職場之路。

洪儷瑋主任指出，為協助更多女性迎向職涯第二春。勞動部自112年推出為期3年的「婦女再就業計畫」及113年推動「五五就業獎勵」，鼓勵因家庭因素離開職場的婦女朋友、年滿55歲以上或45歲以上依法退休朋友，經公立就業服務機構推介就業，回歸職場最多可領取6萬元獎助金；如想進一步瞭解相關措施，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站查詢更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊。