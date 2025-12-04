勞動部台東就業中心12/9-10「果香茶韻，聖誕職場接好運」活動

▲勞動部台東就業中心將於12/9-10上午9時至12時，舉辦「果香茶韻，聖誕職場接好運」活動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為讓民眾感受聖誕佳節的溫馨氛圍，同時提升求職動能並推廣就業服務，勞動部台東就業中心將於 114年12月9日（星期二）及12月10日（星期三）上午9時至12時，舉辦「果香茶韻，聖誕職場接好運」活動。邀請有尋職或想探索職涯方向的民眾至台東就業中心(臺東縣台東市博愛356號)，在享受節慶氣息的同時，也能獲得專業一對一的職涯諮詢、最新的職缺媒合資訊等就業協助，讓您在新的一年搶先掌握職場好運！。

▲活動現場提供職涯諮詢服務、職缺媒合及各項就業服務。

本次以節慶活動搭配專業諮詢服務為主軸。活動期間於本中心臨櫃辦理登記求職者，即可獲得 「果醋茶包組」一份，象徵果韻暖心、好運相隨，希望陪伴民眾在求職路上補充能量，為迎接新職涯帶來一份小小的祝福。透過這份節慶心意，台東就業中心期盼讓民眾在緊張的求職過程中，也能感受到輕鬆與支持，增加對求職行動的動力。

除活動外，現場並提供職涯諮詢服務，由專業就服員協助民眾了解自身興趣、能力與求職方向，無論是首次投入職場、轉職評估，或對未來職涯感到迷惘者，都能透過一對一諮詢獲得具體建議。中心希望藉此協助民眾縮短求職摸索期，提高求職效率，找到更適合自己的工作職缺。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏表示，年底向來是民眾規劃新開始的時間點，本次活動不僅傳遞聖誕佳節溫暖，更希望讓民眾在踏入新年度前，能夠把握求職契機、加速邁向穩定就業。中心也持續提供多元就業服務，包括職缺媒合、履歷健檢、職業訓練資訊等，歡迎民眾多加利用。相關問題歡迎撥打089-357126勞動部台東就業中心洽詢！（圖／記者王雯玲翻攝）