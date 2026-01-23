勞動部啟動春安勞檢計畫 全面落實職場防災

記者郭曉蓓／臺北報導

年關將近，許多事業單位進入年度歲修或趕工，往往可能會輕忽作業安全而產生危險。勞動部今（23）日宣布啟動為期40天「115年春安期間加強職場防災實施計畫」，全國各地將實施5,065家次勞動檢查，並督促事業單位落實各項防災機制，遵守過勞預防相關規定。

勞動部今日舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署組長陳光輝表示，為強化歲末及年節期間防災作為，勞動部即日起啟動為期40天「115年春安期間加強職場防災實施計畫」，預計實施5,065家次檢查及30場次宣導外，並就勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項，鎖定零售量販店、餐飲業、交通運輸業等加強實施勞動條件檢查，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

勞動部指出，除實施勞動檢查外，並配合「強化職場減災行動計畫」，擴大民間參與，納入財團法人職業災害預防及重建中心等民間資源，同時促請消防、建管、經濟、交通及農業等部會主管機關加強宣導、輔導及督導，全面落實職場防災。

勞動部強調，工作場所堆放大量易燃建材極易發生火災的食品倉儲新建工程、供公眾使用建築物的裝修工程、石化及化學工廠、囤積大量化學品的工作場所或倉庫，應強化危害物管理與動火許可，營造工程應落實施工架與模板支撐的倒塌崩塌災害預防，對工廠歲修作業應確實辦理進場管制與承攬管理等事項，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

勞動部表示，去年春安期間共有19人職災死亡，其中營造業5人、製造業6人，呼籲雇主遵守相關法規，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或臨時性、動態性作業，危險性相對升高；除了勞工要加強本身工安警覺外，雇主更應加強安全管理，讓每名勞工都能平安回家過年團聚。