勞動部啟動職場減災 營造業重大職災報告書明年起完整揭露

邁向「2030職災減半」目標，勞動部今天(19日)攜手內政部宣布明年將投入新台幣6億元，啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，首波鎖定職災風險最高的營造業，從源頭減災、職安履歷、全員工安等三面向翻轉工安體質，明年元旦起將完整公開重大職災報告書內容，揭露業主及所有承攬商資訊、災害原因及違規事項讓全民監督，並將建置職安衛履歷平台，力拚2027年1月上路。

勞動部長洪申翰指出，我國重大職業災害死亡人數雖從2014年的346人降至去年的287人，最大宗的營造業也由168人降至145人，但近5年減災曲線趨於平緩，為此，勞動部攜手內政部自明年啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，將投入6億經費，朝「2030職災減半」目標前進。

洪申翰表示，營造業仍是重大職災最多的產業，其工安現況具有業主工安投資不足、缺乏選商機制、工程層層轉包以及人員缺乏危害意識等根本性結構問題，無法單靠勞檢及處分解決，因此，經研究英國、日本、新加坡等國經驗，行動計劃首波鎖定營造業，投入約2.1億，聚焦源頭減災、職安履歷、全員工安等面向，共16項重點措施。

勞動部說明，將要求工程業主在規劃設計階段就要做風險評估，讓安全從一開始就被納入，減少施工風險，預計明年6月發布工程安全設計及管理辦法，明年9月則與內政部國土署合作，將把施工安全納入建管機關勘驗重點，讓制度真正走到工地現場，提升業主投資公安的意願。

勞動部指出，將與內政部國土署合作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，力拚明年底完成建置、2027年1月上路，屆時廠商事故、裁罰與得獎紀錄都可以在平台查詢，提升重視工安廠商的競爭力，並促使忽視勞工安全的業者被市場淘汰；另外，也將擴大「台灣職安卡」訓練人數，明年底將由現行24萬人次提升至30萬人次，2028年底則要衝到50萬人次，確保勞工具備基本安全知識。

勞動部強調，明年起還將擴大公布重大職災案件的完整資訊，讓社會大眾清楚了解職災情形，並藉由社會力量監督業者。勞動部職安署長林毓堂說：『(原音)除了揭露業主跟所有承攬的資訊、發生災害的地點、災害原因以及相關的違反法令以外，讓大眾來一起來監督。此外，在明年3月起，我們也會每月公布高職災、高違規的工程名稱，透過社會監督對於不重視工安的廠商來形成壓力。』

內政部國土署長吳欣修表示，考量現行勞檢罰款對於大型建案廠商「九牛一毛」，為增加嚇阻力，現已與勞動部研析，定義發生重大職災時勒令停工的條件。

洪申翰指出，希望藉此行動計畫改變「職災無可避免」的錯誤觀念，他並預告下一波將鎖定製造業火災爆炸以及工安資源不足的中小企業防災，提出減災行動計畫。(編輯：沈鎮江)