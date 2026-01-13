勞動部啟動遏止職災行動第2波 鎖定廠場火災爆炸、中小企減災

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部繼去(114)年12月宣布鎖定職災風險最高的營造業啟動減災計畫後，今(13)日再發布第2波減災重點，聚焦於每每造成重大死傷的廠場火災爆炸及資源缺乏的中小企業。勞動部規劃自今年起為期3年，投入5.84億元，以跨部會合作及公私協力方式，改善石化工廠老舊管線，並提供系統性產業輔導資源，協助落實現場安全衛生措施。

勞動部長洪申翰指出，統計過去10年重大職業災害案例，除了營造業占重大職災死亡人數的一半外，其他廠場的重大職災有9成以上集中在中小企業，另一個高風險區塊則是廠場火災爆炸災害，例如2023年9月的明揚爆炸案，因大量的有機過氧化物不當儲存，急應變與疏散計畫不完善，造成嚴重死傷。總計過去5年的火災與爆炸事故，造成21人死亡、超過131人受傷。

洪申翰表示，防災不能單靠勞動檢查與處分，必須採取更積極的減災作為，化工廠要預防火災爆炸必須透過製程安全管理降低風險，中小企業除了防災作為外，還需要透過相關公協會合作、大廠帶小廠，予以輔導與補助，強化第一線人員的安全知能。

勞動部職業安全衛生署署長林毓堂表示，第2波的減災重點策略執行時程包括，與經濟部進行跨部會合作，自今年3月起陸續推出設備管線的汰舊換新輔導跟補助措施，協助企業降低老舊設備所帶來的系統性風險。並透過環境部的化學雲平台，整合各部會的資料，建立完整的危害化學品的資訊，落實源頭管理。

第2與內政部消防署合作，串接廠場火災、爆炸的事故資訊，即時掌握高風險廠場的動態。第3，勞動部將自6月起陸續成立「產業安全同盟」，透過公會的協助，結合政府、產業公協會跟企業的力量，共同建構關鍵產業的安全防護網。同時將積極修正相關法規，擴大危險性工作場所的納管範圍，預計在今年6月發布，「高風險工廠資訊平台」也將於今年6月正式上線，公開違規跟職災的資訊，來強化資訊透明跟社會監督的機制。

勞動部也積極開發兩套線上工具，包括參考歐盟建置「線上互動式風險評估工具(T-OiRA)」，預計今年11月完成，協助小微型事業自主辨識與評估風險。另外，預計9月建置完成「高風險廠場製程安全管理線上風險評估平台」，以強化工廠的系統化管理能力，均屬於科技防災應用範圍。至於危險作業的線上通報機制，因為涉及到系統的建置，勞動部規劃於明年1月上路，希望能透過即時的通報跟風險資訊掌握，強化事前管制。

