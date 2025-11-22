勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
台北市 / 綜合報導
勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。
未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，以明年最低工資196元計算，明年起外送員最低時薪即為245元，等同以法律保障外送員的基本收入。另外，平台不得強制外送員上線，外送員拒單或下線也不得遭不利對待，正式確保外送員享有「離線權」與作業自主。
