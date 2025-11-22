勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！

【時報-台北電】國內首見化粧品檢出蘇丹紅！食藥署21日表示，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，旗下產品疑似檢出蘇丹紅，經國家實驗室確認檢出，經追查，綠藤是向進口商「亦鴻企業有限公司」進的原料，且流向14家業者，包括知名化粧品公司歐萊德、傑艾莉、彤采妮等，已要求業者48小時內下架、回收。 食藥署副署長王德原說，食藥署監控到國際風險訊息後，本月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源。11月12日，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號: M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），衛生單位19日赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，扣查了3批原料藥，國家實驗室21日檢驗確認檢出蘇丹紅，濃度很高，仍在定量中。 為嚴防問題產品擴散，食藥署20日要求亦鴻公司提供下游廠商14家業者資訊，包括歐萊德、傑艾莉等，業者必須在48小時內完成清查，並回報使用狀況。未經確認安全前，一律不得上架。另為釐清是否尚有業者輸入其他問題原料，已請財政部關務署提供輸入報關資料。 在此之前，食藥署也在momo平台所販

時報資訊 ・ 2 小時前