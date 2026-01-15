勞動部天災臨工 化身溫暖後盾

去年九二三樺加沙豪雨侵襲花蓮，光復鄉馬太鞍溪上游發生堰塞湖災害，大量泥水瞬間湧入社區，多戶民宅受災嚴重。為協助受災民眾在重建期間維持基本生計、穩定生活，勞動部依「天然災害臨時工作津貼作業要點」啟動天災臨工機制，北基宜花金馬分署玉里就業中心已輔導並核定相關臨時工作計畫二四六人，實際推介上工二三七人，透過提供短期工作機會，讓災民在災後復原階段，能一邊參與重建、一邊安定生活。

玉里就業中心積極結合花蓮縣政府、光復鄉公所及民間團體等即時推介臨時工作，協助光復鄉公所及縣府各局處進用當地災民人力投入災後行政支援、文件整理及物資分送等工作，成為地方重建的重要後盾。現年六十八歲的玲姐（化名）便是其中一位受益者。她回憶災害當天仍心有餘悸，大量泥水迅速灌入家中，前後門毀損、家具全毀，讓她一度感到徬徨無助，「那時真的不知道，接下來的日子要怎麼過。」

得知鄉公所配合勞動部推動天災臨工措施、需要人力協助時，她雖擔心年紀與體力，仍鼓起勇氣報名。實際投入工作後，她協助審核文件、引導鄉親填寫申請資料，假日也主動到物資中心幫忙分送物資。她說，看到一張張申請表，就知道許多人承受的苦比自己更多，讓她做事更加細心。玲姐坦言，這份臨時工作帶來的，不只是收入補貼，更重要的是重新找回被需要的感覺，「有人跟我說一句『辛苦了』，我就覺得自己沒有被災難推到一旁，還站在生活裡。」

玉里就業中心張鼎盛主任表示，天然災害臨時工作措施的目的及核心價值，正是在災後第一時間協助民眾穩定生活步調，同時支援地方政府加速復原，未來也將持續在災害發生時即時啟動就業協助，成為民眾最實際的支持力量。相關服務可洽玉里就業中心（03-8882033）。