勞動部失業勞工子女就學補助3/22前皆可申請！補助金額、怎麼申請懶人包教學｜Yahoo補助通

失業勞工子女就學補助申請開跑！這是勞動部提供的補助之一，主要是為了即時幫助驟然失業的勞工，減輕其子女就學的負擔，即日起至3月22日均可提出申請。那麼失業勞工子女就學補助金額、申請資格與方式為何？Yahoo新聞編輯室統整好申請必知Q&A，有需要的讀者朋友千萬不要錯過，讓勞動部助你一臂之力。

失業勞工子女就學補助，能幫助失業家長們減輕子女就學支出的負擔。（示意圖／Getty Images）

失業勞工子女就學補助申請資格為何？

去（2025）年7月23日，勞動部修正發布「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，擴大補助對象。只要非自願離職失業勞工，在2026年3月22日日以前未請領老年給付，並符合下列任一條件，且子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍，就能申請失業勞工子女就學補助：

2025年12月23日至2026年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼者。

2025年3月23日至2026年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼，且2025年12月23日至2026年3月22日就業日數未超過30日者。

2025年3月23日至2026年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼；且2025年3月23日至2026年3月22日就業期間未超過三個月者。

2026年2月3日至2026年3月22日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。依本條件提出申請者，應於2026年4月21日前，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼，始核給本補助。

申請人子女若就讀私立大專校院，因教育部有實施「定額減免私立大專學生學雜費1學期1.75萬元」，同時符合失業勞工子女就學補助資格者，應擇一請領。若子女就讀高中職，已依「高級中等學校免學費方案」規定免學費，或已申請其他政府就學補助措施（如教育部學雜費減免、人事行政總處公教人員子女教育補助）者，亦不得重複申請失業勞工子女就學補助。

另須留意的是，若申請人或配偶都失業且都符合申請資格，也只能由其中一人為同一子女提出申請，不得重複申請。若申請人本人就讀國內高中職或大專校院者，則不得提出申請。

失業勞工子女就學補助金額多少？

失業勞工子女就學補助金額，依據公立、私立以及高中職、大專院校，每學期每人補助金額不同，請參考下表：

對於獨力負擔家計（如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等），或子女有兩人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給20%。舉例來說，假設小雅家中恰好同時有一雙兒女都就讀私立大學，那麼除了每名子女可獲得2萬6000元以外，每名子女還會額外獲得20%=5200元的補助；換句話說，每名子女各可領到2萬6000元+5200元=3萬1200元的補助，兩名子女合計共領6萬2400元，對於失業家長來說，不無小補。

失業勞工子女就學補助補助金額。（圖片取自／勞動部）

失業勞工子女就學補助申請時間？

即日起～3月22日截止。郵寄申請者，以郵戳為憑；線上申請者，請於申請期間至失業勞工子女就學補助線上申請系統提出申請，逾期不受理。

失業勞工子女就學補助申請須要準備哪些文件？

【必備】

本學期在學證明正本或影本。

學費繳款收據（須完成繳費並加蓋收戳章）影本。

本學期就學貸款申請暨撥款通知書（須加蓋銀行戳章）影本。

信用卡繳交學費證明單（須含學期繳費單，並須載有學校名稱、學生姓名及銷帳編號）影本。

子女加蓋學期註冊章之「學生證正、背面」影本（悠遊卡學生證影本須加蓋學校章）。

【特定身分者才須準備】

＊符合獨力負擔家計條件者，除了檢附以下證明文件之外，還必須在申請書切結確實有獨自扶養在學子女的事實：

失業勞工子女就學補助怎麼申請？

有意申請失業勞工子女就學補助的讀者朋友，可以選擇「線上申請」，或是「郵寄申請」。

線上申請

郵寄申請

失業勞工子女就學補助何時撥款？

本項補助預定於今年6月間寄發審核結果通知單，並完成合格者撥款。

失業勞工子女就學補助，我還有其他疑問怎麼辦？

可以撥打勞動部失業勞工子女就學補助受理專線02-2500-7259，或勞動部勞工諮詢專線1955，洽詢相關事宜。讀者朋友也可以點進失業勞工子女就學補助線上申請系統的「常見問答」欄位，尋找自己需要的解答哦！

點選常見問答，可以查詢申請規定、申請資格、申請流程等解答。（截圖取自／勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統）

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

