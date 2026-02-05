勞動部失業勞工子女就學補助3/22前皆可申請！補助金額、怎麼申請懶人包教學｜Yahoo補助通
失業勞工子女就學補助申請開跑！這是勞動部提供的補助之一，主要是為了即時幫助驟然失業的勞工，減輕其子女就學的負擔，即日起至3月22日均可提出申請。那麼失業勞工子女就學補助金額、申請資格與方式為何？Yahoo新聞編輯室統整好申請必知Q&A，有需要的讀者朋友千萬不要錯過，讓勞動部助你一臂之力。
失業勞工子女就學補助申請資格為何？
去（2025）年7月23日，勞動部修正發布「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，擴大補助對象。只要非自願離職失業勞工，在2026年3月22日日以前未請領老年給付，並符合下列任一條件，且子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍，就能申請失業勞工子女就學補助：
2025年3月23日至2026年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼，且2025年12月23日至2026年3月22日就業日數未超過30日者。
2025年3月23日至2026年3月22日，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼；且2025年3月23日至2026年3月22日就業期間未超過三個月者。
2026年2月3日至2026年3月22日非自願離職，且至公立就業服務機構辦理求職登記者。依本條件提出申請者，應於2026年4月21日前，經核付就業保險法之失業給付或職訓生活津貼，始核給本補助。
申請人子女若就讀私立大專校院，因教育部有實施「定額減免私立大專學生學雜費1學期1.75萬元」，同時符合失業勞工子女就學補助資格者，應擇一請領。若子女就讀高中職，已依「高級中等學校免學費方案」規定免學費，或已申請其他政府就學補助措施（如教育部學雜費減免、人事行政總處公教人員子女教育補助）者，亦不得重複申請失業勞工子女就學補助。
另須留意的是，若申請人或配偶都失業且都符合申請資格，也只能由其中一人為同一子女提出申請，不得重複申請。若申請人本人就讀國內高中職或大專校院者，則不得提出申請。
失業勞工子女就學補助金額多少？
失業勞工子女就學補助金額，依據公立、私立以及高中職、大專院校，每學期每人補助金額不同，請參考下表：
對於獨力負擔家計（如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等），或子女有兩人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給20%。舉例來說，假設小雅家中恰好同時有一雙兒女都就讀私立大學，那麼除了每名子女可獲得2萬6000元以外，每名子女還會額外獲得20%=5200元的補助；換句話說，每名子女各可領到2萬6000元+5200元=3萬1200元的補助，兩名子女合計共領6萬2400元，對於失業家長來說，不無小補。
失業勞工子女就學補助申請時間？
即日起～3月22日截止。郵寄申請者，以郵戳為憑；線上申請者，請於申請期間至失業勞工子女就學補助線上申請系統提出申請，逾期不受理。
失業勞工子女就學補助申請須要準備哪些文件？
【必備】
114學年度第二學期失業勞工子女就學補助申請書（申請人務必簽名）。
申請人金融機構存摺封面影本。
申請人、配偶與子女之戶口名簿影本。配偶或子女如跟申請人不同戶籍者，須另檢附該等人員之戶口名簿影本。
申請人或配偶如為外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，應檢附居留證影本。
可證明子女已完成本學期註冊手續的繳付學費事實之證明文件（五擇一）：
本學期在學證明正本或影本。
學費繳款收據（須完成繳費並加蓋收戳章）影本。
本學期就學貸款申請暨撥款通知書（須加蓋銀行戳章）影本。
信用卡繳交學費證明單（須含學期繳費單，並須載有學校名稱、學生姓名及銷帳編號）影本。
子女加蓋學期註冊章之「學生證正、背面」影本（悠遊卡學生證影本須加蓋學校章）。
【特定身分者才須準備】
＊符合獨力負擔家計條件者，除了檢附以下證明文件之外，還必須在申請書切結確實有獨自扶養在學子女的事實：
失業勞工子女就學補助怎麼申請？
有意申請失業勞工子女就學補助的讀者朋友，可以選擇「線上申請」，或是「郵寄申請」。
線上申請
準備好申請必備文件電子檔後，進入失業勞工子女就學補助線上申請系統，以「身分證號＋健保卡卡號」或「身分證號＋自然人憑證」登入。
依序完成基本資料、符合加成補助資格、符合請領資格之子女、金融機構存摺、聲明書等資料填寫，並上傳應附文件。
確認提報的送件內容無誤。
完成申請。
郵寄申請
點我下載申請書，列印並完成申請書填寫。自行下載列印之外，申請書也可前往各地方政府、勞動力發展署各分署就業服務中心就業服務台、勞保局各辦事處索取紙本。
準備好申請必備文件。
於申請期間，將申請書和申請必備文件裝進信封，信封上請註明「申請子女就學補助」字樣，掛號郵寄至「勞動部就學補助受理小組」，地址：104472台北市中山區松江路207號9樓，受理申請期間以郵戳為憑。
失業勞工子女就學補助何時撥款？
本項補助預定於今年6月間寄發審核結果通知單，並完成合格者撥款。
失業勞工子女就學補助，我還有其他疑問怎麼辦？
可以撥打勞動部失業勞工子女就學補助受理專線02-2500-7259，或勞動部勞工諮詢專線1955，洽詢相關事宜。讀者朋友也可以點進失業勞工子女就學補助線上申請系統的「常見問答」欄位，尋找自己需要的解答哦！
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※失業勞工子女就學補助（勞動部）
※常見問答（失業勞工子女就學補助線上申請系統）
※勞動部114學年度第2學期失業勞工子女就學補助，自2月3日起開始受理申請（勞動部）
※勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點（勞動法令查詢系統）
※失業給付（勞動部勞工保險局）
※職訓生活津貼申請（勞動部勞動裡發展署中彰投分署）
※公立就業服務機構（台灣就業通）
※拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案（行政院）
※常見問答集（教育部國民及學前教育署）
※各地就業服務據點（台灣就業通）
※各地辦事處地址電話（勞動部勞工保險局）
