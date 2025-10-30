勞動部將設菲國延攬中心 旅宿業可聘外國技術人力
（中央社記者賴于榛台北30日電）為解決產業缺工，行政院今天通過「跨國勞動力精進方案」，預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，擴大專案選工，缺工的旅宿業與商港碼頭業者，未來只要先替本國勞工加薪新台幣2000元，就可聘用外國技術人力。
根據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，2040年工作年齡人口將驟減300萬人，而截至今年3月統計，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業職缺已達12.7萬筆，各大職類技術人力職缺也有11.3萬筆。
行政院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，重點包括製造業加薪本國勞工增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，以及強化政府效能等4項規劃，最快2026年首季正式上路。
製造業加薪本國勞工增加移工名額部分，勞動部指出，製造業雇主若為全時工作的本勞加薪，每加薪1名本勞就在3K5級制核配名額外多1名移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採此方案的雇主，所聘僱的移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。
至於放寬外國技術人力留用上限，方案規劃符合轉任技術人力條件的資深移工，核配上限將由現行的25%放寬至100%，雇主得申請全數留用，只是移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50%；同時也會鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範，讓外國技術人力能有更多自主生活空間。
為強化政府效能，勞動部明年首季也將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，透過在來源國設置直聘服務據點，整合雙語人力資源、強化移工轉換雇主相關服務等。勞動部長洪申翰在院會後記者會說明，首站的海外延攬中心將在菲律賓。
至於需才孔亟的旅宿業與商港碼頭業者，包含房務、清潔、訂房及旅客接待等與商港碼頭設備控制、起重機操作及機械修護等皆需要人力補充，方案也規劃有條件引進外國技術人力，包含外國技術人力須具備特定的薪資門檻、語言能力及技能資格，且業者必須先幫本國勞工加薪2000元，才能透過跨國勞動力延攬中心，增聘外國技術人力。
洪申翰解釋，外國技術人力的薪資門檻將視不同行業別訂定，參考原則為行業別的客觀薪資統計數據、不影響國人薪資條件，且也得與相關目的事業主管機關討論。
目前旅宿業者已經引入外籍實習生來台工作，媒體詢問，外籍實習生屆時是否能適用「留才久用」方案。洪申翰表示，外籍生及僑外生對工作場所、台灣文化及語言有一定熟悉度，當然希望能銜接外國技術留才久用方案，但留用仍要符合薪資門檻、語言能力及技能資格且涉及相關修法，將與目的事業主管機關討論相關。（編輯：張若瑤）1141030
