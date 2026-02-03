勞動部延長僱用安定措施

為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部自今年二月起延長辦理「僱用安定措施」至七月卅一日，九行業在公告辦理期間雇主協議實施減班休息達卅日以上，可依規定申領薪資差額補貼，每人每月最高可領一萬一千五百元，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，也能安心過春節。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，轄區就業中心一接獲地方政府提供減班休息勞工名冊資料立即啟動關懷宣導，輔導勞工申請薪資差額補貼，可由勞工本人或是雇主代為申請，透過紙本申請書或「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申請，也提醒薪資差額補貼申請期限為實施減班休息每滿卅日的次日起九十日內，超過期限視同放棄，呼籲民眾注意申請期限保障自身權益。

劉邦棟分署長指出，符合九個行業別減班休息勞工申請薪資差額補貼同時，還可一併參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，不但能領到全額薪資差額，也能利用減班休息期間學習所需技能強化競爭力；另也可參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，參訓勞供可依減班前後薪資差額申請訓練津貼；南分署轄內各就業中心設有專人輔導收件，如有申請步驟或是文件準備疑問也可撥打免付費客服專線查詢。