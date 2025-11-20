勞動部指長榮空服員病逝「請假文化扭曲」 擬修法保障病假權

長榮航空一名孫姓空服員日前因抱病執勤，返台後身體狀況急劇惡化，最終於10月10日離世，引發外界高度關注，勞動部20日下午公布全案調查結果。

長榮高壓管理 影響組員請病假權益

調查報告指出，長榮航空過度運用「勤惰管理」制度，將機組人員排班、休假、調班申請及個人績效，與病假申請緊密連結，形成一種高壓且扭曲的請假文化，導致大部分組員「幾乎不敢」請病假，只能以生理假或家庭照顧假替代。

勞動部表示，該名孫姓空服員先前即使已住院治療，仍優先以「帶父親看病為由」向公司申請家庭照顧假，之後在母親勸說下才續請病假。

緊急應變規範不夠周詳且未能落實

針對長榮航空在組員值勤期間碰上突發疾病的緊急處置，調查報告也列出相關規範不夠周詳、未要求機組員落實執行等缺失，後續將由交通部民航局做進一步調查處理。

報告並指出，長榮航空多數組員普遍認為，機上醫療資源及諮詢機制（MedLink）主要是提供乘客使用，因而導致當班組員事發當下未及時啟動該機制、取得專業指導；同時也未通報機長及報到中心，使孫姓空服員落地後無法第一時間獲得醫療支援。

勞動部訪談家屬及部分組員後發現，孫姓空服員抵台後，身體已嚴重不適且有畏寒症狀，雖曾表達需要救護車，但最終是由2名組員攙扶、披著毛毯走下接機梯，在與其他組員一同搭乘接駁車返回登機門後，才由地勤人員提供輪椅協助。

國定假日調移日期不明 涉嫌違反勞基法

除上述管理與應變問題，勞動部調查也發現，孫姓空服員為《勞基法》第84條之1指定工作者，可經勞資書面約定調移國定假日，但長榮航空受檢時，無法說明孫姓空服員於今年（2025）兒童節國定假日出勤的調休日，涉嫌違反《勞基法》第37條，後續將由桃園市政府依法處理。

4大面向修法保障勞工病假權

對此，勞動部宣布將修正「勞工請假規則」，從4面向保障勞工病假權。首先，明定勞工1年內普通傷病假未超過10日，雇主不可對其作出不利處分；同時，不論勞工請病假天數為何，雇主均應以勞工工作能力、態度及實際績效等綜合考量進行考核。

另外，若雇主因員工請病假欲扣除全勤獎金，也應符合比例原則，不得對未請滿整月病假者取消全額獎金。此外，若勞工主張遭受不利處分，舉證責任將由雇主承擔。

