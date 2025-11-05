勞動部挺勞工抗景氣寒冬 桃竹苗分署啟動主動服務機制

勞工權益別睡著！減班休息薪資差額補貼限期申請。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為協助產業穩定與減輕勞工在經濟波動下的生活壓力，勞動部近期正式啟動「強化版僱用安定措施」，針對九大業別實施減班休息的勞工提供薪資差額七成的補貼，協助勞工度過暫時性減薪困境。桃竹苗分署提醒轄區勞工與雇主朋友，相關申請皆有期限，符合資格者務必把握時效，避免權益因逾期而睡著。

桃竹苗分署指出，本次僱用安定措施的辦理期間自114年8月1日至115年1月31日止，申請期限採「區段計算」，即勞工需自實施減班休息滿30日的次日起90日內提出申請。例如，8月1日至8月30日期間實施減班休息的勞工，應於11月28日前完成申請。若未於期限內完成程序，將喪失請領資格。分署特別提醒，近期已有部分勞工誤以為可隨時申請，導致超過期限無法領取補貼，呼籲大家儘速檢視自身情況，避免損失。

為提升行政效率並保障勞工權益，桃竹苗分署已主動啟動「專人輔導服務機制」，協助轄區企業與勞工了解相關規定、文件準備及申請流程，並針對減班休息企業提供一對一諮詢協助，讓雇主可代勞工完成申請，減少往返補件與行政延宕。若勞工選擇自行申辦，也可透過「台灣就業通」網站線上系統操作，整個流程便利透明。值得一提的是，不論由雇主代申或自行申請，補貼款項都將直接匯入勞工個人金融帳戶，確保補助能夠精準、安全地送達受惠者手中。

桃竹苗分署賴家仁分署長強調，本次薪資差額補貼的政策，除有助於維繫勞工生計外，亦鼓勵民眾積極利用減班期間進行職能再充電。「減班休息勞工再充電計畫」同時開放申請，勞工可領取訓練津貼，參與專業課程或技能提升訓練，將短期的工作減量轉化為長期競爭力的養成機會。

民眾如需了解更詳細的行業別認定、薪資差額計算方式、申請文件與進度查詢等資訊，可上「台灣就業通」網站僱用安定措施專區查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888諮詢。桃竹苗分署也設有專線(03)485-5368分機1809、1823，由專人即時服務，協助勞工與企業順利完成申辦。(圖/桃竹苗分署提供)