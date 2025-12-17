勞動部推公益市集 帶庇護工場前進企業展售

〔記者周敏鴻／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署規劃5場公益市集，帶領喜憨兒社會福利基金會、慢飛兒庇護工場等18家庇護工場，前進中華汽車工業股份有限公司楊梅廠等5處企業，透過場內展售，讓企業員工們添購耶誕節禮品，還能同時支持身心障礙者的手作商品。

「幸福手作禮‧傳愛送溫心」耶誕公益市集先後在宏致電子股份有限公司、矽格股份有限公司、群創光電股份有限公司、中華汽車工業股份有限公司楊梅廠、台電新竹區營業處等企業登場，桃竹苗分署長賴家仁說，活動以「走進企業、創造支持」為主軸，透過企業場內展售，讓更多企業員工認識庇護工場的特色，進而支持庇護工場作為身心障礙者發揮職能的場所。

參與公益市集活動的庇護工場共18家，展售咖啡、烘焙品、甜點、生活小物等，其中，喜憨兒基金會推出「聖誕限定－幸福閃耀‧餅乾鐵盒」，濃郁奶香餅乾揉成耶誕襪造型，非常有節慶氛圍，基金會表示，庇護工場幫助憨兒用專注、認真的態度完成商品，讓他們從被照顧者轉變為能服務他人的角色，並用自己的力量創造價值、回饋社會。

賴家仁說，除舉辦公益市集，鼓勵企業員工購買庇護工場商品外，桃竹苗分署官網也已放上相關商品型錄，民眾若要以實際購買行動支持，可逕洽各庇護工場詢問。

